Asia Argento sotto un treno, snobbata di brutto dall’uomo della sua vita: “Ferite che non si rimarginano mai”

In queste ore, Asia Argento si è lasciata andare ad una lunga intervista, dove ha raccontato il brutto due di picche dall’uomo della sua vita.

Asia Argento, proprio in queste ore, ha deciso di parlare a cuore aperto della cosa che la fa soffrire di più al mondo: il brutto rapporto con l’uomo della sua vita. Le sue parole hanno emozionato tutti quanti e sono stati in molti a rivedersi nella sua storia.

Ecco però il racconto della donna e perché, ancora oggi, dice di soffrirne molto.

Asia Argento è una nota attrice e figlia del grandissimo Dario Argento, re dei film horror. Nonostante la sua corazza, la donna è un volto particolarmente amato e apprezzato dagli italiani per la sua dolcezza e simpatia. Nonostante Asia sia stata spesso al centro di vari scandali (soprattutto per il suo ex compagno Morgan), ad oggi dice di stare bene e di aver trovato la sua serenità con i propri figli.

Durante una sua recente intervista, la donna ha parlato a cuore aperto come mai prima di un aspetto della sua vita e, inutile dirlo, ha emozionato tutti quanti.

Asia Argento e il suo rapporto col padre

Come ben sappiamo, Asia Argento è una figlia d’arte, e non sempre è facile sostenere un ‘peso’ simile. Già in passato, la donna raccontò del loro difficile rapporto, basato principalmente su questioni lavorative. Durante una sua intervista per La Stampa, ha infatti spiegato: “Da me vorrebbe solamente che recitassi per lui. Della mia vita di donna, di figlia, non gli interessa molto”. Un aspetto che purtroppo l’ha fatta soffrire molto e, come spiegato: “Avrei bisogno di un padre, ma sono anche abituata a non averlo. Ci sono ferite che non si rimarginano mai”.

Tuttavia, grazie ad un’importante decisione, Asia è riuscita a superare alcuni traumi del suo passato.

La terapia che le ha salvato la vita

Come riportato da Il Messaggero, Asia ha inoltre parlato dell’importanza di iniziare un percorso terapeutico e che lei, ad esempio, lo ha fatto per sedici anni: “Finito quel percorso, capita che ogni tanto mi senta di nuovo male e allora ho provato con altri terapeuti, uomini. Ma li ho mandati tutti a quel paese…” Come al solito, la donna è riuscita a strappare un sorriso a tutti quanti e, soprattutto, a sensibilizzare una questione veramente importante.

Insomma, il papà di Asia Argento continua ad essere il suo tallone d’Achille, nonostante siano passati ormai 50 anni!