Belen Rodriguez, l’ex storico vomita la verità dopo il tradimento clamoroso: “A livello fisico non ero più…” | Il colpo di scena

Le parole dell’ex storico di Belen Rodriguez che hanno lasciato senza parole i fan dell’argentina. Un vero colpo di scena.

Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro dell’attenzione, ma la motivazione qual è stata? Ebbene, si tratta della rivelazione scioccante dell’ex storico dell’argentina che, durante un podcast, ha deciso di rompere il silenzio dopo tutto questo tempo.

Inutile dire che la notizia ha sconvolto tutti i fan della donna ed è immediatamente divenuta virale sui social. Ma ecco perché.

Belen Rodriguez, oltre ad essere una bravissima e simpaticissima conduttrice, è anche sicuramente una bellissima donna. Nel corso degli anni ha rubato il cuore di diversi uomini e, spesso e volentieri, è stata proprio lei a lasciarli. Tra i suoi più grandi amori troviamo sicuramente Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, con i quali ha avuto anche due bellissimi bambini.

I più attenti, si ricorderanno però anche di quando la modella ha avuto una relazione con un famosissimo calciatore.

La relazione finita male con Marco Borriello

Ebbene sì, agli inizi degli anni 2000, Belen Rodriguez ebbe una relazione chiacchieratissima con Marco Borriello, famoso calciatore della nostra Nazione. I due si sono conosciuti nel 2004, quando entrambi erano coinvolti nel mondo dello spettacolo. La loro storia divenne particolarmente pepata quando furono fotografati in vacanza insieme in Sardegna. Ancora più discussa fu, tuttavia, la motivazione della loro rottura. La modella argentina, esattamente nel 2008, partecipò come concorrente nel reality l’Isola dei Famosi e, proprio in quella occasione, si fece scappare un bacio con un altro uomo: Rossano Rubicondi.

Ad anni dalla loro rottura, l’ex calciatore ha deciso di mettere finalmente un punto alla questione. Ma ecco le sue parole.

La confessione durante il podcast

Ospite di una puntata del podcast Box to Box, Marco Borriello ha parlato nuovamente di Belen Rodriguez: “Avevo perso qualcosa, a livello fisico non ero più lo stesso. C’erano voci su Belen all’Isola dei Famosi, di problemi psicologici. Ma non era vero, non c’erano donne o soldi. Stavo soffrendo per i miei guai fisici. Quando sono rientrato feci 15 gol, ma non mi sentivo più lo stesso”. Insomma, nonostante il tradimento con Rossano Rubicondi, Belen e Marco sono rimasti comunque in buoni rapporti e, addirittura, il calciatore si è addossato le colpe di quel loro bacio.

Inutile dire che le parole dell’ex storico di Belen hanno lasciato a bocca aperta i fan della donna e il ricordo di quel lontano 2008 è tornato in auge anche sui social!