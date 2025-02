Temptation Island, ex fidanzata ripescata nello show | Dopo il recente fidanzamento, ci riprova con lui

Veramente un’ex fidanzata tornerà nello show dei sentimenti più amato di sempre, cioè Temptation Island? Ecco cosa sappiamo in merito.

Temptation Island è uno degli show sull’amore più seguiti di sempre, in quanto le dinamiche che nascono tra i vari concorrenti e tentatori tengono con il fiato sospeso il grande pubblico, che non si perde neanche una puntata.

Proprio per questo successo, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha ottenuto perfino due edizioni consecutive nel 2024, quella estiva e quella invernale, entrambe molto gettonate. Come sempre, però, non tutte le coppie hanno retto e molti semplicemente hanno lasciato il falò da single.

Di molti di loro abbiamo continuato a sentire parlare sia sui social che in televisione, come nel caso di chi è approdato a Uomini e Donne o durante le varie interviste rilasciate. C’è chi addirittura avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello.

I fan quindi sono pronti a tutto, ma forse non si aspettavano il possibile ritorno dell’ex fidanzata a Temptation Island. Ecco chi potrebbe fare un nuovo viaggio nei sentimenti, scopriamo “le carte”.

Caos a Temptation Island

Apriamo una breve parentesi in merito a Temptation Island, in quanto in rete da qualche giorno non si parla di altro. In questo momento al centro dei riflettori non c’è la versione italiana, bensì quella spagnola, che ha lasciato i fan di tutto il mondo allibiti per quell’effetto domino (chiamiamolo così) avvenuto tra due concorrenti. Parliamo di Anita e Montoya, i quali hanno avuto entrambi un “incontro ravvicinato” con i rispettivi tentatori, e le cose sono sfuggite di mano a tutti.

Ha iniziato Anita con Manuel, e così Montoya, accecato dalla rabbia, ha ceduto alle avances di Gabriella. A tal proposito Anita ha rivelato: “L’unica cosa che so è che il mio ragazzo è molto vendicativo, molto risentito, ma non credo che ci sia un vero legame tra loro due. Vedo solo porcate”. Alla fine, a essere allontanata dal villaggio degli uomini per un giorno, è stata proprio Gabriella. Chissà se anche la prossima edizione di Temptation Island italiana sarà così focosa…

Un ritorno inaspettato

In merito proprio alla prossima edizione di Temptation Island, un’indiscrezione dell’ultima ora ha lasciato tutti i fan senza parole, in quanto un’ex fidanzata potrebbe tornare al reality con il nuovo fidanzato, conosciuto e scelto a Uomini e Donne. Parliamo di Martina De Ioannon e Ciro, i quali, secondo le indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, potrebbero far parte del prossimo cast.

Ovviamente, ci teniamo a precisare che non c’è nulla di ufficiale, come riportano anche da Novella 2000, e che dovremo attendere news o comunque conferme in merito prima di darci peso ma, se così fosse, potrebbe voler dire che la nuova coppia, uscita da poco da Uomini e Donne, potrebbe scoppiare davanti al falò…