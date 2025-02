Francesco Gabbani senza ritegno: la battutaccia a Papa Francesco è da scomunica | Mai visto il Pontefice reagire così

Francesco Gabbani e la battuta su Papa Francesco che ha fatto il giro del web. Nessuno se lo sarebbe aspettato dal cantante.

Il cantante Francesco Gabbani è attualmente impegnato con il Festival di Sanremo. Tuttavia, proprio in queste ore, è cominciato a circolare un video di una sua battuta a Papa Francesco che non ha entusiasmato tutti quanti.

A detta di molti, infatti, la reazione imbarazzata del Pontefice è valsa più di mille parole. Ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto.

Francesco Gabbani è sicuramente uno degli artisti più amati della nostra Nazione. Già in passato, ha partecipato al Festival di Sanremo e ne è addirittura uscito come vincitore con la canzone ‘Occidentali’s karma’. In questi giorni, l’uomo è nuovamente impegnato a concorrere nella kermesse canora più importante, e moltissime persone stanno facendo il tifo per lui.

Tuttavia, ad aver attirato l’attenzione del web non è stato il suo brano, ma la battutaccia a Papa Francesco.

Francesco Gabbani e lo ‘scandalo’ divenuto virale

La sua canzone ‘Viva la vita’ è sicuramente un inno alla gioia e alla felicità, e porta un po’ di spensieratezza sul palco dell’Ariston. Anche fuori dai riflettori, Gabbani è proprio così, un uomo sempre sorridente e molto solare. In queste ore, sui social è tornato virale un video del cantante, in cui fece una battuta a Papa Francesco.

Non tutti però hanno compreso l’ironia dell’uomo e qualcuno si è persino scandalizzato per il gesto ardito.

– Io non so se conosce un suo collega, è il prete che non si preoccupa mai. Lo sa come si chiama?

– Penso sia Francesco

– No è DON WORRY

La battuta su Papa Francesco

Dalle immagini si può vedere un Gabbani divertito che domanda ad un Pontefice: “Io non so se conosce un suo collega, è il prete che non si preoccupa mai. Lo sa come si chiama?”. Quando puoi Bergoglio gli risponde: “Penso sia Francesco”, Gabbani lo interrompe e lo gela: “No, è DON WORRY”. Nonostante non si sappia effettivamente di quando sia questo video, le immagini sono divenute virali (probabilmente per il video messaggio di Papa Francesco durante la prima puntata del Festival).

Insomma, piaccia o non piaccia, Francesco Gabbani è sempre pronto a strappare un sorriso a tutti quanti con le sue battute divertenti… E anche Bergoglio si è fatto una risata!