Primo terremoto a Sanremo 2025: “Quella canzone parla di noi” | Altro che storia morta e sepolta: lui pensa ancora a lei

Ecco qual è il primo terremoto avvertito al Festival di Sanremo 2025: lui pensa ancora all’ex fiamma?

Il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti sta ottenendo un record di ascolti imponente anche quest’anno, segno che la Rai ha scelto bene il sostituto di Amadeus. Sono serate fresche, goliardiche e al tempo stesso commoventi e piene di “Cuoricini”, come direbbero i Coma_Cose.

In queste puntate finora viste stiamo assistendo a notevoli colpi di scena che stanno facendo battere le mani sia ai presenti che al pubblico da casa. In primis, la scelta dei cantanti in gara piace, e secondo, la scelta dei co-conduttori piace moltissimo.

Abbiamo assistito a momenti esilaranti e non siamo ancora arrivati alla fine, vi abbiamo detto tutto. Per esempio, i fan si sono commossi con Damiano David, hanno avvertito la resilienza di Bianca Balti, che ha illuminato tutto l’Ariston con il suo sorriso, e hanno riso con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Oltre agli ospiti e ai co-conduttori però, non dimentichiamoci di loro, dei cantanti, i quali stanno facendo emozionare l’Italia con i loro brani profondi o ballabilissimi. In merito proprio a loro, ce n’è uno tra i “Big” che ha acceso il gossip all’Ariston: veramente lui pensa ancora alla sua ex fiamma? Ecco che cos’è successo.

Un brano che fa riflettere

I “Big” in gara stanno mettendo “molto cuore” quest’anno sul palco dell’Ariston Tra di essi, ce n’è uno che con il suo brano ha mostrato un lato della sua personalità che forse ad oggi era stato capito soltanto dai suoi fan più fedeli.

Con la sua canzone ispirata ad una storia vera, la sua storia, ha voluto testimoniare come l’amore possa salvare dei ragazzi disillusi dalla vita, i quali si aggrappano a questo sentimento per non cadere nell’oblio. Come ha rivelato lui stesso: “È più dolce rispetto alle mie solite ballate”, portando agli occhi di tutti un grande cambiamento, rispetto al primo pezzo con cui si è fatto conoscere all’Ariston.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Ricci (@stefanoricciofficial)

Una lettera che fa commuovere

Sapete chi è che ha acceso il gossip al Festival di Sanremo 2025? Parliamo di Achille Lauro che, con la sua, Incoscienti Giovani, ha testimoniato un pezzetto di quello che ha vissuto in adolescenza. Inoltre, tutto questo è stato confermato dalla sua ex fiamma di allora, la quale, come possiamo leggere dalla Repubblica, ci ha messo tutta sé stessa in quella lettera.

Citiamo qualche rigo: “Cari giornalisti, le canzoni a volte non sono solo semplici canzoni. Sono la nostra storia. Questa è ‘Incoscienti Giovani’ raccontata da chi l’ha vissuta, stasera dal mio più grande amore… Nonostante fosse un ragazzo difficile, chi riusciva a superare lo scoglio scopriva una sensibilità preziosa. Forse, proprio quella che ancora oggi riesce a mettere in quelle canzoni che parlano ancora di noi, come questa“. Anche se i fan vorrebbero conoscere l’identità di “S.”, e sperare in qualche ritorno di fiamma tra i due, è palese intuire che il sentimento che li lega, quello puro e adolescenziale, li accompagnerà sempre nella vita e nei ricordi, e anche se non si sa di preciso cosa li lega oggi, questo ricordo condiviso li rende già molti ricchi, anche rispetto ad altri che si professano innamorati, non credete?