Temptation Island, ecco quanto guadagnano davvero tentatori e coppie | La paga settimanale è uno schiaffo alla povertà

Ecco quanto guadagnano i tentatori e le coppie di Temptation Island, preparatevi ad un cachet “da urlo”.

Temptation Island è uno di quei reality a cui i fan non potrebbero mai rinunciare, in quanto molti si riconoscono nelle storie che vedono. Addirittura, c’è chi – proprio in base alla reazione dei concorrenti – decide per il proprio rapporto.

Testare la fedeltà delle varie coppie con i tentatori che non hanno nulla da perdere, e cercano a ogni costo di farli cedere alimenta la curiosità del pubblico, il quale l’hanno scorso ha ottenuto una doppia edizione, estiva e invernale, ovviamente sempre capitanata da Filippo Bisciglia, pilastro del programma di Maria De Filippi.

Le varie coppie entrano unite, ma non sempre escono alla stessa maniera dopo i vari confronti al falò: c’è chi resiste, chi si separa e chi affronta nuove crisi in seguito. Di recente, infatti, un post social di Lino Giuliano ha fatto presagire il peggio con Alessia Pascarella.

Non si sa dunque se la coppia sia veramente in crisi o meno, ma possiamo svelarvi il motivo per cui molti partecipano a questo reality. Ecco a quanto ammontano i cachet dei tentatori e delle coppie.

Le parole di Pago in merito a Temptation Island

Perché molti partecipano ai reality? Per fama, per popolarità e per soldi. Principalmente, potrebbero essere questi i motivi, e a conferma di questo è arrivata anche la dichiarazione di Pago, rivelata a Ora o mai più condotto da Marco Liorni. Qui il famoso cantante ha rivelato, in merito all’esposizione mediatica della sua vita privata: “Me ne sono sicuramente preoccupato, ma sono molto onesto nel dire che quando non hai una lira hai poche alternative“.

Circa la sua partecipazione a Temptation Island nel 2019 ha poi confermato: “Quando mi dicono come mai l’ho fatto, rispondo per soldi. Quando ho partecipato a Temptation Island non avevo più un euro, niente”. In molti quindi si sono chiesti quanti euro si portano a casa i tentatori e le varie coppie che partecipano al reality dei sentimenti…

Il cachet delle coppie e dei tentatori

Voi lo sapete a quanto ammontano i cachet delle varie coppie e dei tentatori che partecipano a Temptation Island? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il sito di rds.it, riportando una dichiarazione di Dagospia dove si evince che le coppie guadagnerebbero dai 1800 euro ai 2600 euro a testa (con vitto e alloggio compresi), mentre per i tentatori e le tentatrici il guadagno dovrebbe aggirarsi attorno ai 500-1000 euro a settimana.

Giusto per completare il quadro, a detta di FanPage invece, il compenso di Filippo Bisciglia dovrebbe essere di circa 50.000 euro a stagione. Ovviamente non abbiamo certezze in merito ma, se fosse tutto confermato, per voi il gioco vale la candela?