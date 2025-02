Alfonso Signorini ammutolito dopo lo sfogo brutale: “Sei un clown, torna al circo” | Il caos dopo la diretta del GF

Dopo quel duro sfogo dopo la diretta del Grande Fratello, non soltanto il pubblico è rimasto senza parole, ma probabilmente anche Alfonso Signorini.

Sta succedendo veramente di tutto in questa nuova edizione del Grande Fratello, tra l’altro prossima alla fine. Non manca molto e di colpi di scena ne abbiamo visti parecchi durante queste dirette: litigi, polemiche, nuovi amori, abbandoni, ripescaggi e così via.

Queste ultime puntate hanno registrato delle eliminazioni e anche parecchi nomi in nomination. Se non altro, Lorenzo Spolverato è già certo di giungere in finale, e a lui si aggiungeranno gradualmente altri compagni di avventura.

Lui, tra l’altro, è proprio uno dei gieffini di cui si discute parecchio, sia per i suoi modi a volte discutibili che per la sua storia d’amore, fatta di alti e bassi, con Shaila. Per non parlare della coppia formata da Helena e Javier, definiti anche come i “più rumorosi” da Jessica e Mattia.

A ogni modo, tra una dinamica e l’altra, non è passato inosservato quello sfogo avvenuto dopo la diretta del GF. Chissà se anche Alfonso Signorini sarà rimasto senza parole, come è successo ai fan…

Il motivo per cui è avvenuto questo sfogo

Prima di rivelarvi che cos’è successo, dobbiamo fare un passo indietro per cercare di capire da cosa sia iniziato tutto questo. Qualche giorno fa, a dover abbandonare il Grande Fratello è stato Alfonso D’Apice, molto criticato per via del suo atteggiamento che ha diviso l’opinione pubblica. In merito a questo, alcuni telespettatori se la sono presa con Beatrice Luzzi, colpevole – a detta loro – di non averlo bacchettato a dovere.

Stanca di quelle ingerenze, la Luzzi si è resa protagonista di un lungo sfogo social, nel quale ha dichiarato di non essere mai cambiata, e riportando alla memoria dei fan alcuni episodi di quando dentro la Casa c’era anche lei, nella penultima edizione. Rivelando inoltre che non trovava giusto rimproverare nuovamente Alfonso, già provato dall’improvvisa uscita. Per non parlare del fatto che per un po’ non vedrà più Chiara, con la quale aveva iniziato una storia d’amore molto chiacchierata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La replica dell’ex gieffina

Come vi dicevamo, quindi, Beatrice Luzzi ha postato un lungo sfogo in merito alle critiche ricevute per il suo ruolo da opinionista al GF dopo l’uscita di Alfonso. Tra quelle parole, non è sfuggita a nessuno la frecciatina rivolta alla sua acerrima nemica, Anita Olivieri, con la quale abbiamo assistito a fuoco e fiamme nella scorsa edizione.

Beatrice ha così dichiarato: “Ad Anita che mi ha insultata ripetutamente come donna, madre e professionista il massimo che le ho detto è che non aveva cifra poetica (né le mutande)”. La replica dell’ex gieffina non è tardata ad arrivare, come riportano da Novella 2000: “Sei un clown, torna al circo”. Chissà se la rossa replicherà a questo duro commento… E Signorini prenderà pubblicamente le sue difese?