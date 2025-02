Da Uomini e Donne a OnlyFans: sterzata bollente per il volto del programma | Adesso chi lo dice a Maria?

Il noto volto del programma di Maria De Filippi è passato da Uomini e Donne a OnlyFans. Ecco di chi parliamo.

Uomini e Donne è uno dei programmi più gettonati del palinsesto Mediaset. Sono passati anni da quando è andata in onda la prima puntata, eppure lo show mantiene sempre uno share alto, in quanto il grande pubblico è interessato agli sviluppi delle varie liaison che si vengono a creare.

In queste settimane, a prescindere dai vari tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri, i fan sono interessati al ritorno di Tina Cipollari in veste di tronista. Lei ha già dichiarato come dovrà essere la sua nuova fiamma e i corteggiatori stanno cercando di soddisfare ogni sua richiesta.

Da regali costosi a giri in Ferrari, chi riuscirà a conquistare il cuore della bella opinionista? Naturalmente, oltre a lei stiamo assistendo a diversi colpi di scena, che coinvolgono anche Gemma Galgani, Margherita e così via.

Tra tutti questi fatti turbolenti, ce n’è un altro che ha agitato i fan. Il volto noto dello show infatti è passato da Uomini e Donne a OnlyFans e in molti si sono chiesti: cosa dirà Maria De Filippi?

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Prima di proseguire con questo colpo di scena, volevamo riportarvi qualche anticipazione dell’edizione attuale di Uomini e Donne che ha lasciato il grande pubblico senza parole. In primis, volevamo anticiparvi che il filmato dell’abbandono di uno dei troni più brevi della storia del dating, cioè quello di Chiara Pompei, la quale ha deciso di abbandonare il dating per tornare con il fidanzato Riccardo, sarà trasmesso su WittyTV, anziché su Canale 5, come molti si aspettavano.

Inoltre, secondo le indiscrezioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni, vedremo Mario Cusitore abbandonare di nuovo il dating, in quanto è giunta in redazione la segnalazione che l’uomo avrebbe baciato in discoteca Nicole Santinelli, ex tronista che al telefono avrebbe confermato tutto. Inoltre, Giuseppe del trono over dovrebbe chiudere definitivamente con Sabrina, e infine Gianmarco Steri non sarebbe convinto dei sentimenti di Cristina. Che dire, saranno soltanto rumors o fatti confermati? Ma veniamo a OnlyFans…

Da UeD a OnlyFans: il passo è breve

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo: voi lo sapete chi è l’ex volto del dating di Maria De Filippi che è passato dall’essere corteggiatore di Uomini e Donne a protagonista di OnlyFans? Era il 2009 quando i fan l’hanno conosciuto, parliamo di Diego Daddi, il quale aveva rifiutato la bella Claudia Piumetto, iniziando invece una frequentazione con Elga Enardu. I due convolarono a nozze nel 2017, per poi annunciare la loro separazione nel 2023.

Daddi ha di nuovo lasciato i fan senza parole con questo invito: “Entra nel mio mondo… se ne hai il coraggio!”, come riportano da isaechia.it, annunciando ai suoi followers la sua entrata nella nota piattaforma per adulti. Chissà cosa avrà detto la De Filippi… Conoscendo Queen Mary, probabilmente nulla, visto che ognuno è libero di fare quello che vuole.