Temptation Island, dopo le corna il clamoroso ritorno di fiamma: “Spero tu abbia imparato la lezione” [VIDEO]

Dopo il tradimento a Temptation Island che li ha fatti dividere, veramente tra di loro c’è stato un ritorno di fiamma? Ecco il video che ha agitato la rete.

Temptation Island è uno dei programmi Mediaset più amati di sempre: il reality dei sentimenti è entrato di diritto nel cuore del grande pubblico, il quale, puntualmente, ogni estate aspetta il ritorno di Filippo Bisciglia e delle varie coppie in crisi.

Del resto, quando c’è di mezzo Maria De Filippi i suoi programmi ottengono sempre molto share: la conduttrice ha infatti un talento chirurgico nell’individuare ciò che le masse desiderano vedere in TV.

In questi giorni lo spot su Canale 5 con in sottofondo la bellissima voce di Rihanna ha fatto partire ufficialmente il conto alla rovescia fino a luglio, mese in cui, come sempre, gli amanti del gossip e del trash si precipiteranno davanti agli schermi per seguire le vicende delle coppie all’Is Morus Relais.

Oltre alla trepidazione per l’inizio di una nuova stagione di Temptation Island, in queste ore c’è un video che ha messo sotto i riflettori il noto reality, in quanto una chiacchierata ex coppia, dopo il tradimento, avrebbe confermato il ritorno di fiamma. Di chi stiamo parlando?

La risposta dell’ex tentatrice di Temptation Island

Prima di proseguire, dobbiamo fare un passo indietro, a quando una delle coppie di Temptation Island si è fatta conoscere nel noto reality dei sentimenti. I due entrarono in coppia ma uscirono separati, in quanto il tradimento di lui con l’ex tentatrice è stato un colpo durissimo per la sua ex fidanzata.

Dopo essersi lasciati, lui ha vissuto poco tempo con la nuova fiamma prima di lasciarsi definitivamente. Da quel momento, alcuni haters hanno iniziato a bersagliare la tentatrice sui social, dandole della poco di buono: “Aveva ragione chi pensava male del lavoro che facevi”. Lei ha però risposto per le rime: “Il fatto che io sia donna non significa che devo essere per forza una mi***** per salire su jet privati… ed è brutto nel 2025 ancora leggere queste minc***** non credi?…”.

L’ex coppia: dal tradimento al ritorno di fiamma

Oltre alle parole rilasciate da Sofia Costantini sul suo profilo social, in queste ore la rete sta vivendo una forte agitazione dopo aver visto quel video social postato da un volto noto di Temptation Island. E molti si chiedono se l’ex coppia del programma stia vivendo un tardivo colpo di fiamma. Avete capito di chi parliamo?

Come possiamo leggere su Novella 2000, Anna Acciardi e Alfred Ekhator potrebbero essere tornati insieme, soprattutto alla luce del video in cui la mano di un ragazzo accarezza il volto di Anna, la quale scrive: “Spero tu abbia imparato la lezione”. Per il momento non sappiamo se la mano vista fosse quella di Alfred, anche perché nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni…