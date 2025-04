Chiara Ferragni, dopo averli visti in coppia vomita lo sfogo velenoso: “Str*nzi disumani” | Ha recuperato tutti i video

Chiara Ferragni e quello sfogo social dopo averli visti, lancia un messaggio ben preciso.

Chiara Ferragni ormai vive costantemente sulle montagne russe. La prima influencer italiana per eccellenza, la quale ha dato vita a questo nuovo lavoro tutto digitale, ha infatti vissuto momenti davvero penosi.

Milioni di followers l’hanno sempre seguita con fedeltà, prendendo spunto da tutti i suoi outfit e scelte di make-up. La sua vita era il sogno di molti, poi però il suo castello ha iniziato a sgretolarsi e sono sopraggiunti vari problemi lavorativi e familiari di cui tutti abbiamo sentito parlare.

I Ferragnez non esistono più, ma il loro nome adesso è ancora sotto i riflettori, anche se per altri motivi, in primis dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Inoltre, abbiamo letto del piano per risanare l’azienda di Chiara, La Fenice, il cui futuro è ancora incerto… e se rinascerà proprio come l’animale mitologico, sarà soltanto il tempo a dirlo.

Oltre a questo, in queste ore si parla anche di un video postato dall’ex moglie di Fedez, la quale, dopo averli visti assieme e più innamorati che mai, ha lanciato un messaggio ben preciso ai suoi “guys”.

Le parole di Marracash su Chiara Ferragni

Non soltanto il popolo del web, ma praticamente un po’ tutti – Vip, giornalisti e così via – hanno voluto dire la loro sulla storia naufragata tra Chiara Ferragni e Fedez.

Di recente, infatti, ci si è messo anche Marracash, il quale, nel suo podcast Fuori dalla Bolla, ha parlato degli ex Ferragnez. In merito allo scandalo del “pandoro gate”, il rapper ha dichiarato: “L’ultimo scandalo per cui si è indignata la gente è il caso di Chiara Ferragni. A me viene da dire che ormai è too much. Fosse stata un uomo ci sarebbe stato questo accanimento? Non l’ha pagata un po’ troppo anche in quanto donna? Magari mi sbaglio…“. In merito invece al matrimonio di Chiara e Federico ha aggiunto: “La loro relazione era la vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo lì… Io trovo quella cosa lì criminale, trovo che vendere ai ragazzi un concetto di amore che non esiste sia sbagliato. L’amore c’è, esiste ma è molto più sfaccettato, molto più complesso…”.

Le parole di Chiara dopo averli visti

Con un video TikTok, la mamma di Leone e Vittoria ha dichiarato di aver seguito la romantica storia d’amore tra Benny Blanco e Selena Gomez, al punto di aver recuperato tutti i loro video assieme, e senza nascondere la forte ammirazione che prova per entrambi.

Ed è proprio il loro amore che dovrebbe essere di esempio a tutte, secondo l’influencer: “Sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno valore e stanno con degli str*nzi disumani che le trattano da schifo…“, concludendo infine con un’apparente frecciatina all’ex marito: “Se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video, vi posso assicurare che non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva…”. Vi riportiamo il video completo, cosa ne pensate?