Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sbugiardati: altro che rottura in diretta TV, spuntano le prove del ritorno di fiamma

Veramente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato potrebbero rivivere un ritorno di fiamma in televisione? Facciamo chiarezza.

La 18esima stagione del Grande Fratello è terminata da qualche giorno ormai, portando alla vittoria Jessica Morlacchi, il cui percorso all’interno della Casa è stato parecchio travagliato. E, nonostante le telecamere del reality Mediaset siano ormai spente in attesa di una nuova edizione, sui social si parla ancora dei concorrenti più inquieti.

Sicuramente, i due protagonisti indiscussi dell’ultimo GF sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la cui rottura in diretta ha spezzato il cuore degli Shailenzo, i quali pensavano che il loro amore avrebbe resistito alla prova del tempo e soprattutto all’assenza delle telecamere.

Eppure, sappiamo che non è così, poiché la Gatta è stata chiarissima durante la finale del reality, definendo il suo rapporto con Spolverato come un “amore tossico”. Nonostante la loro rottura, però, i fan ancora ne parlano, e qualcuno dubita che Shaila sia giunta autonomamente a tali conclusioni.

Ad alimentare ancora di più i rumors sui social ci ha pensato anche questa indiscrezione, che proverebbe il ritorno di fiamma tra i due. Ma sarà veramente così?

Le parole del papà di Shaila Gatta

Come dicevamo, molti hanno messo in dubbio il fatto che Shaila Gatta abbia preso in totale autonomia la decisione di lasciare Lorenzo Spolverato. Qualcuno sui social ha anche commentato: “La Shaila che abbiamo conosciuto noi è sensibile, e non avrebbe fatto questo a Lollino”. Così, dopo che Daniele Dal Moro ha postato una conversazione nella quale Shaila asseriva di aver deciso tutto da sola, e dopo che la stessa gieffina ha deciso di mostrarsi pubblicamente e ribadire il medesimo concetto, anche il suo papà ha deciso di dire la sua.

Il signor Cosimo Gatta, con un video su TikTok, ha preso le difese della figlia, dichiarando: “Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione…”. E ora?

Il ritorno di fiamma di Shaila e Lorenzo

Veramente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato potrebbero vivere ben presto un ritorno di fiamma? Ebbene, questo rumor ha iniziato ad agitare prepotentemente la rete, dopo le indiscrezioni lette su lanostratv.it. Qui si legge che, secondo quanto riportato da VeryInutilPeople, Shaila e Lorenzo potrebbero partecipare insieme al nuovo programma Mediaset condotto da Ilary Blasi, in partenza il 7 aprile, The Couple.

“Shaila e Lorenzo saranno nel cast…“, si legge sul sito, notizia anche in parte riportata da Lorenzo Pugnaloni, il quale ha dichiarato: “Trattative in corso per qualche coppia di questo GF per The Couple…”. Per il momento questi sono solo rumors, non essendo stati né confermati né smentiti dai diretti interessati: non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie in merito.