Tempesta perfetta su Milly Carlucci: “Licenziato con un comunicato stampa” | L’hanno fatto sparire in quattro e quattro’otto

Milly Carlucci finita sotto al mirino del noto volto dello spettacolo. La rivelazione inaspettata ha lasciato senza parole gli italiani.

Milly Carlucci, la timoniera di Ballando con le Stelle, è finita al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Le rivelazioni scioccanti del noto volto dello spettacolo, che avrebbero fatto crollare tutto il siparietto.

Ma di cosa si tratta? E perché la conduttrice è stata smascherata in quattro e quattr’otto? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Come ben sappiamo, Milly Carlucci è la timoniera di Ballando con le Stelle, una delle trasmissioni più amate e seguite della TV. Quest’edizione è stata particolarmente discussa dal pubblico, visti tutti gli scandali che sono accaduti durante le varie puntate. A partire dai litigi di Selvaggia Lucarelli con i concorrenti, e concludendo poi con l’accanimento su Guillermo Mariotto per una presunta “avance” nei confronti di un ballerino.

A far tornare al centro dell’attenzione Milly Carlucci e la trasmissione, però, questa volta è stato l’ex professionista dello show, Angelo Madonia.

Le confessioni del ballerino Angelo Madonia

Angelo Madonia è un ex professionista e ballerino di latino di Ballando con le Stelle. Quest’anno lo abbiamo visto al fianco di Federica Pellegrini e, da diversi mesi a questa parte, è il fidanzato di Sonia Bruganelli. Ospite a una puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo, l’uomo ha parlato della sua relazione e anche della sua esperienza a Ballando. Quando poi gli è stato chiesto cosa ne pensasse della Lucarelli come giudice, lui ha risposto così: “Selvaggia fa dei commenti che vanno fuori dall’esibizione e da tutto il lavoro fatto in settimana… Penso ancora che danneggi la giuria di Ballando”.

Dopodiché, ha svelato il modo in cui è stato ‘cacciato’ via, e la cosa ha lasciato a bocca aperta i fan della trasmissione.

La decisione dei vertici di farlo ‘sparire’

Come ben sappiamo, Angelo non farà più parte del cast di Ballando con le Stelle. Durante la puntata de La Volta Buona, l’uomo ha confessato: “Ho scoperto di essere stato fatto fuori da Ballando con le Stelle tramite la tv”. Come riportato da Biccy.it, il ballerino ha poi aggiunto: “La Rai è uscita con il comunicato prima ancora di aver concordato con me come fare… Padre di famiglia e licenziato con un comunicato stampa”. Quando poi Caterina gli ha chiesto se sarebbe disposto a rifare tutto da capo, lui ha comunque risposto di sì e che questa esperienza gli è servita moltissimo per crescere.

Insomma, chissà come deve aver reagito Milly Carlucci alle parole dell’ex pupillo della trasmissione!