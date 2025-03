Amici, il nuovo look fa cadere la mascella | Lo scatto sui social fa scalpore: non lo riconosce più nemmeno sua madre [FOTO]

Il nuovo look del volto noto di Amici ha lasciato tutti senza parole, in quanto dopo lo scatto sui social non lo riconosce più nessuno.

Amici è un’istituzione nel palinsesto Mediaset, il cui share e i picchi di ascolto lo dimostrano edizione dopo edizione. D’altronde, se c’è Maria De Filippi è una garanzia e lo sa bene anche Pier Silvio Berlusconi, il quale se la “tiene stretta”.

Nel noto talent il grande pubblico si emoziona ogni volta che vede un’esibizione dei vari allievi, così come apprende il più possibile durante le lezioni impartite dai prof e infine si diverte con i vari ospiti in puntata. Se vi siete persi l’esibizione del The Kolors con Fru vi consigliamo di ripescarla su Mediasetplay.

Ovviamente, non mancano anche i momenti di tensione. È il caso di Elodie e della polemica sul presunto mancato saluto a Elisa, una polemica esplosa sui social. Episodio chiarito poi in puntata, in quanto le due grandi artiste si erano già viste dietro le quinte e si erano salutate lontane dalle telecamere, un dettaglio ovviamente sconosciuto ai fan.

Ad ogni modo, tra un colpo di scena e l’altro, c’è anche una novità che ha lasciato tutti i fan senza parole. Ecco chi è il volto noto di Amici che ha cambiato look.

News in merito al Serale di Amici

Prima di proseguire, volevamo aprire una parentesi con un’informazione che farà venire la tachicardia a molti. Nella puntata di domenica 23 febbraio 2025 abbiamo visto conquistare la tanto ambita maglia color oro del Serale da Jacopo Sol e Francesca, i quali si uniscono ad Antonia, Nicolò, Alessia, Chiara, Francesco e Asia. Dopo l’eliminazione agli esami di sbarramento di Mollenbeck e Antonio, sono ancora in bilico i restanti cantanti e ballerini.

A ogni modo, nell’attesa di vedere chi potrà accedere alla fase finale, a rivelare un piccolo spoiler sulla presunta data di inizio ci ha pensato l’amata prof Lorella Cuccarini. Con un post social ha annunciato: “-3 alla fine del pomeridiano“ e, facendo un rapido calcolo, la fase finale del talent di Queen Mary potrebbe iniziare sabato 15 marzo 2025. Ovviament,e è solo un’ipotesi, in quanto dobbiamo comunque attendere la conferma ufficiale da parte dello show.

Il nuovo look del volto noto

Tornando a noi, lo sapete chi è il volto noto che ha partecipato ad Amici nella 22esima edizione che ha cambiato totalmente il suo look, lasciando tutti quanti senza parole? Parliamo di Cricca, i cui capelli lunghi castani avevano incantato tutti, perfino la sua ex ragazza, Isobel Kinnear (attualmente impegnata, pare, con Federico Nicotera, come rivelato da Rosica). Dopo l’uscita dal programma di Maria De Filippi e la fine della relazione con la ballerina, Giovanni aveva deciso di mettere in stand-by la musica per trovare sé stesso in un viaggio in Africa.

Al suo ritorno ha capito di voler tornare a fare quellpao che gli riesce meglio, cioè cantare, ed è per questo che ha stupito i suoi followers, non soltanto con il suo nuovo singolo, Chiudi quella porta, ma anche con un nuovo look. Capelli cortissimi e biondi. Cosa ne pensate del nuovo Cricca?