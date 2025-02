Grande Fratello, si lasciano per un dettaglio sui social: sbugiardata pubblicamente | La rete non perdona

Quel dettaglio sui social ha lasciato tutti senza parole, soprattutto dopo il sentimento profondo dimostrato al Grande Fratello.

La fine di questa edizione tormentata e ricca di colpi di scena del Grande Fratello sta per arrivare. A prescindere dai dati altalenanti dello share, i fan affezionati non vedono l’ora di sapere come finirà, e soprattutto chi sarà nominato vincitore.

Stanno succedendo molti eventi che tengono alta la curiosità del pubblico: passiamo dagli alti e bassi vissuti da Shaila e Lorenzo, all’uscita temporanea di Stefania e alla fine di quel rapporto, che non aveva fatto neanche in tempo a nascere, con Iago.

Per arrivare al duro scontro tra Helena e Zeudi e alla pubblicazione della lettera del coming out da parte della mamma di quest’ultima, e molto altro ancora. Insomma, sono in molti a credere che ne vedremo delle belle fino alla fine di questa edizione.

Tra un litigio e l’altro, arriviamo poi a quell’evento che ha lasciato i followers senza parole. Quel dettaglio social non è passato inosservato e molti si sono chiesti cosa ne sia stato del loro rapporto profondo e sincero visto nel reality?

L’ultima puntata vista del Grande Fratello

Prima di proseguire, volevamo fare un attimo il punto della situazione in merito alle ultime vicissitudini al Grande Fratello. Per chi se la fosse persa, tra un litigo e l’altro e tra una stoccata e l’altra di Alfonso Signorini, arriviamo al colpo di scena.

Iago Garcia eliminato, e Jessica Morlacchi è la seconda finalista di questa edizione, insieme a Lorenzo Spolverato. Questo dimostra come le scelte del pubblico possono sempre ribaltare la situazione, un po’ come il voto di Alessandro Borghese. Chi sarà il prossimo ad essere eliminato dunque?

🔴 Spunta un like di Eleonora Cecere ad un post di Maria Monsè contro Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.#GrandeFratello pic.twitter.com/1IuYpmTV2n — GF NEWS (@GF_news_) February 23, 2025

Un rapporto giunto al capolinea

Il Grande Fratello dà, il Grande Fratello toglie. Non sempre i legami che si sono creati nella “vita reale”, riescono a resistere alla convivenza forzata nella Casa più spiata di sempre. Molti si chiedono dunque se il sentimento profondo e sincero che le legava sia ufficialmente terminato, dopo quel dettaglio social?

Ebbene, come possiamo leggere su gossipetv.com, il rapporto di amicizia tra le Non è la Rai potrebbe essere giunto al capolinea, dopo che un like di Eleonora a corredo di un post che andava contro Pamela e Ilaria è stato notato sotto le parole al vetriolo di Maria Monsè. Sono giorni che si vocifera che la Cecere non faccia più parte del gruppo dopo che tutte e tre le ex gieffine, per motivi differenti, sono uscite dal reality. Ovviamente, noi non possiamo sapere quale sia la verità, e neppure la data effettiva in cui quel like è stato rilasciato, per ora ci limitiamo a riportarvi il post in attesa di carpire maggiori informazioni in merito. Cosa ne pensate?