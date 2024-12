Crepacuore per Alfonso Signorini, la sua protetta stavolta rischia la galera | La minaccia sconvolgente: “Mi amm*zzo e ti amm*zzo”

Shock per Alfonso Signorini e per tutti coloro che la conoscono, dopo le minacce, una delle sue “protette” rischia la galera. Ecco che cosa avrebbe dichiarato.

Alfonso Signorini non è soltanto il brillante direttore del settimanale Chi, ma è anche il conduttore del Grande Fratello, e nel format ha inaugurato sia edizioni dei Nip che dei Vip, anche se adesso questa distinzione non esiste più.

Alla fine sono tutti gieffini, a prescindere dal loro status. Nel corso degli anni, inoltre, ha dovuto risolvere parecchi grattacapi, causati soprattutto dai concorrenti del GF, che gli hanno tolto ore di sonno preziose a causa delle loro azioni.

Il caso Bellavia è sicuramente uno degli ultimi più eclatanti, anche se in molte edizioni è successo sempre qualcosa che ha diviso completamente l’opinione pubblica. Passiamo dalle bestemmie, alle frasi sessiste, senza dimenticare gli atteggiamenti poco consoni a un programma trasmesso sull’emittente ammiraglia di Mediaset.

Tra tutti questi eventi, sicuramente il caso che vi stiamo per illustrare non se lo sarebbe aspettato neppure lo stesso Alfonso, in quanto una delle sue “protette”, dopo quelle minacce, rischia la galera. Cerchiamo di capire che cos’è successo.

Shock per Alfonso Signorini

Noi possiamo solo ipotizzare che Alfonso Signorini sia rimasto scioccato dopo aver letto di questa notizia. Di certo, il pubblico del Grande Fratello lo è stato, viste le reazioni social che stanno circolando in queste ore. Cos’è successo, vi starete chiedendo? Tutti quanti ricorderanno l’amore sbocciato un paio d’anni fa nel reality tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, purtroppo terminato bruscamente poco dopo la finale del format.

Facendo un passo avanti, al presente, la Principessa (come si è sempre definita lei stessa), è stata condannata a indossare il braccialetto elettronico per i reati di stalking e anche minacce fisiche e verbali nei confronti dell’atleta paralimpico, come possiamo leggere sulla Gazzetta. Inoltre, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tribunale le ha negato la revoca del braccialetto per motivi lavorativi. L’ex gieffina avrebbe ammesso le sue colpe, per questo motivo si procederà al rito abbreviato, che inizierà a marzo. Ma che cos’è successo di così tanto grave per essere arrivati a questo punto?

L’ossessione dell’ex gieffina per il suo ex fidanzato

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sarebbero arrivati ai minimi storici a causa di alcuni atteggiamenti ossessivi da parte della giovane che hanno vivere l’ex gieffino nell’incubo e nella paura per diversi mesi, sin da quando la loro storia d’amore era giunta al termine. Come leggiamo dalla Gazzetta, la Selassié non avrebbe mai accettato la fine della storia con l’atleta, motivo per cui avrebbe iniziato a tormentarlo con messaggi, pedinamenti, improvvisate, minacce verbali e anche fisiche, visto che sarebbe arrivata al punto di schiaffeggiarlo dopo un suo rifiuto.

Come si legge nell’articolo, dopo le continue minacce nei suoi confronti, tra cui la frase: “Se non stai con me ti amm*zzo e mi amm*zzo“, Manuel, in costante stato d’ansia e di preoccupazione per la sua vita, avrebbe deciso di denunciare Lulù la scorsa estate. In attesa di scoprire come finirà questa storia, ci teniamo a lanciare un messaggio. Che siate donne o uomini, se state vivendo un “amore malato“, denunciate e non subite in silenzio.