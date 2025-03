Svolta pericolosa per Fedez: “Vive nel terrore” | La bomba sull’ex moglie e l’amante torna indietro come un boomerang

Nuovi grattacapi per Fedez. Dopo il gossip sull’amante e l’ex moglie, questa volta avrebbe deciso di ‘nascondersi’.

Questo 2025 non è cominciato nel migliore dei modi per il rapper Fedez. Nonostante il suo successo sanremese, lo scoop rilasciato da Fabrizio Corona sulla sua amante Angelica Montini si è abbattuto su di lui come un fulmine a ciel sereno.

Dopo settimane di silenzio, l’uomo è tornato al centro dell’attenzione mediatica e, stando ad alcune voci di corridoio, il rapper è ormai ‘terrorizzato’.

Chiara Ferragni e Federico Lucia, secondo Corona, avrebbero dato vita negli anni a una grossissima finzione. Le immagini della famiglia felice erano studiate al punto che, per anni, milioni di persone sognavano una vita simile alla loro. Eppure, il re dei gossip ha deciso di smascherare i Ferragnez all’interno del suo canale YouTube Falsissimo. A detta dell’uomo, infatti, i due si sarebbero ripetutamente traditi a vicenda, e dentro le mura di casa le cose non andavano per nulla bene.

Il paparazzo, proprio in queste ore, avrebbe annunciato una seconda puntata su Federico. Ma il rapper avrebbe reagito così.

Giorni di paura per Federico Lucia

Come riportato da Salvo Sottile all’interno di un suo video su TikTok, il Corriere della Sera ha riferito che Fedez avrebbe denunciato il paparazzo per stalking. Oltre a ciò, sembrerebbe che il rapper stia vivendo dei giorni d’angoscia: “Di ansie e di terrore”, proprio a causa di Corona. Leggendo l’articolo di giornale, sembrerebbe che Federico abbia ottenuto una ‘vittoria’, e se Fabrizio continuerà a parlare di lui potrebbe passare dei guai seri.

A detta di Sottile, si sarebbe però trattato di una farsa per spaventare il re dei paparazzi, nel tentativo di scoraggiarlo dal pubblicare una nuova puntata di Falsissimo. La risposta di Corona non è poi tardata ad arrivare.

Fedez chiede alla questura un provvedimento di ammonimento contro Corona purché vive, dice, in uno stato di ansia e di terrore. Ma come? Fino a un mese fa non era lui il migliore amico di Corona che gli passava notizie sulla moglie Chiara Ferragni e sull’amante Angelica Montini?… pic.twitter.com/jpKCbz1L09 — Salvo Sottile (@salvosottile) March 16, 2025

La risposta sui social di Fabrizio Corona

Qualche giorno fa, Corona aveva annunciato l’arrivo di una nuova puntata su Fedez, in cui avrebbe spiegato i suoi rapporti con Lucci e il presunto pestaggio ai danni del personale trainer Cristiano Iovino. Dopo quanto scritto dal Corriere della Sera, Fabrizio ha annunciato comunque che non si limiterà a raccontare la vicenda. D’altronde, già in passato, il paparazzo aveva sfidato chiunque provasse a censurarlo. Ma cosa si aspettava Fedez, dopo aver confidato i dettagli della sua vita privata a Fabrizio Corona? L’uomo che non ha mai saputo – né desiderato – mantenere un segreto?

Non ci resta quindi che aspettare la prossima puntata di Falsissimo, per scoprire le nuove rivelazioni su Federico Lucia.