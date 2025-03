“Non guarderò più Canale 5!”: sfogo incendiario per l’ex di Temptarion Island | Umiliata dal limone davanti a tutta Italia

L’ex protagonista di Temptation Island si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Il suo addio a Mediaset è ormai definitivo.

In queste ore, un’ex protagonista di Temptation Island è tornata alla ribalta. La motivazione? Lo sfogo incendiario avvenuto sui social contro Mediaset. A detta della ragazza, infatti, si sarebbe trattato di una mancanza di rispetto.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché il video è divenuto immediatamente virale sui social.

Temptation Island è sicuramente una delle trasmissioni più seguite e apprezzate del palinsesto televisivo italiano. Dopo l’enorme successo di quest’estate, tra poco andrà in onda una nuova edizione, e i casting sono già aperti da qualche settimana. Chi saranno le prossime coppie a mettere alla prova il proprio amore? Sicuramente ce ne saranno delle belle da vedere!

Nel frattempo, un ex volto della trasmissione ha deciso di sfogarsi sui social e di criticare una scelta compiuta dagli autori di Temptation Island.

Anna Acciardi contro il noto programma televisivo

Ebbene sì, ad attirare l’attenzione di tutti quanti è stata proprio Anna Acciardi. La ragazza è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del programma, alla quale partecipò assieme all’ex fidanzato Alfred. I due uscirono separati dal falò di confronto, visti i continui flirt di lui con Sofia, una delle tentatrici. La coppia fu tra le più chiacchierate del programma e, anche dopo, moltissime persone hanno continuato a seguirli sui social.

Proprio in queste ore, Anna ha deciso di condividere un pensiero con i suoi followers, riguardante proprio il nuovo spot del programma televisivo che sta andando in onda su Mediaset.

Lo spot pubblicitario che ha fatto discutere

Nel video caricato, Anna ha esordito scherzosamente così: “Non sono qui per parlare di make-up o di capelli, perché non ho make-up: in questo momento non ho nulla in viso..” Dopodiché, la ragazza si è rivolta direttamente a colui o colei che ha realizzato il nuovo spot pubblicitario del programma amoroso: “Dicono ‘Si riaprono i casting per Temptation Island’. Ma alcune immagini erano necessarie? Potevate avere un po’ di cuoricino, un po’ di tatto per Anna?” Dalle immagini, infatti, è possibile vedere il famoso bacio del suo ex fidanzato con la tentatrice. “Grazie: non guarderò più Canale 5 per evitare la pubblicità di Temptation Island”, ha poi aggiunto ironicamente.

Insomma, il limone davanti a tutta Italia di Alfred è diventato ormai un vero e proprio incubo per la povera Anna!