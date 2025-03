Francesca Fialdini, la paura fa novanta | La confessione sconvolgente in diretta: “Botta fortissima, una sensazione orrenda”

Francesca Fialdini e la sua tristezza nell’udire quella confessione sconvolgente in diretta, ecco che cos’ha dichiarato.

La nota giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica Francesca Fialdini fin dal suo esordio ha saputo catturare l’attenzione del grande pubblico, riscuotendo peraltro il rispetto di numerosi colleghi.

Molto apprezzata, Francesca sa il fatto suo davanti le telecamere, motivo per cui la sua carriera è costellata di riconoscimenti e successi. Il suo nome è diventato particolarmente noto grazie a programmi quali Da Noi a ruota libera e Le ragazze.

In merito proprio a questo ultimo show, la Fialdini è tornata con una nuova edizione, che pone l’accento sulle storie di donne sconosciute e famose, e di diverse età.

A far parlare di lei in queste ore, la storia udita nel suo programma, in quanto la confessione è sconvolgente. Ecco che cos’è emerso da quell’intervista.

La vita privata di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è molto amata dal grande pubblico proprio per la grande professionalità che esibisce durante ogni puntata dei suoi programmi, in quanto fa sentire lo spettatore parte dello show. Eppure, pochi conoscono i retroscena della sua vita privata, in quanto è da sempre molto riservata.

Nel 2020, secondo le indiscrezioni pubblicate su Dagospia, è emerso che la conduttrice potrebbe essere fidanzata con Milo Brunetti, un odontoiatra di Lecce, dal 2009. Non ci sono conferme in merito, però, in quanto Francesca non ha mai rivelato pubblicamente la sua identità. Qualche anno addietro ha infatti dichiarato: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata… Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più…”.

La paura dell’ospite raccontata in diretta

Vita privata a parte, Francesca Fialdini dimostra sempre molta empatia, soprattutto dopo quella confessione sconvolgente avvenuta durante l’ospitata di Serena Rossi a Da noi a Ruota Libera, in cui quest’ultima ha raccontato la sua esperienza vissuta durante le recenti scosse di terremoto che hanno colpito Napoli.

L’attrice ha rivelato: “Ero a Napoli quando c’è stata la scossa. Mi sono svegliata di colpo, una botta fortissima, ballava tutto. Ci siamo abbracciati e dicevamo: ‘Non passa, non passa… quando finisce?’. È stata una sensazione orrenda, ti senti impotente di fronte alla potenza della natura…”. Non solo la Rossi ha dimostrato solidarietà verso la sua città d’origine, ma anche la stessa Fialdini ha voluto mandare “un abbraccio affettuoso a tutti gli abitanti dell’area flegrea che stanno attraversando un momento particolarmente difficile”.