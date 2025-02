Stoccata feroce a Giovanna Civitillo, punta sul vivo nel suo ruolo di moglie | Cos’ha combinato ad Amadeus

Pesanti accuse a Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore Amadeus. A detta del manager ci sarebbe proprio il suo zampino.

In queste ore, il nome di Giovanna Civitillo è finito al centro dell’attenzione. La motivazione? Delle pesanti accuse nei suoi confronti che coinvolgerebbero il marito Amadeus e il suo addio alla Rai.

Inutile dire che la notizia ha sconvolto i fan della coppia e da giorni non si sta praticamente parlando d’altro.

Amadeus e Giovanna Civitillo fanno ormai coppia fissa da diverso tempo a questa parte e la loro relazione è tra le più apprezzate del mondo dello spettacolo. I due soni riusciti a mantenere al meglio la loro privacy e, generalmente, non girano pettegolezzi sul loro conto. Eppure, proprio in queste ore, ha parlato Lucio Presta, ovvero l’ex manager dell’amatissimo conduttore.

L’uomo ha parlato del vero motivo che lo ha visto allontanarsi dal proprio cliente. Ma cosa c’entra Giovanna in tutta questa storia? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Perché Amadeus ha discusso con Lucio Presta

Nel 2023, Lucio Presta e Amadeus hanno interrotto la loro collaborazione lavorativa. Tuttavia, proprio in queste ore, il manager è tornato a parlare del conduttore durante un’intervista per Maschio Selvaggio, una trasmissione di Rai Radio 2 condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. “Quando arrivi ad una certa consapevolezza, intanto pensi di non aver più bisogno di nessuno” ha esordito così Presta, come riporta anche Davide Maggio. Dopodiché, l’uomo ha voluto tirare una chiara frecciatina a Giovanna: “In più se sei mal consigliato, soprattutto in casa, soprattutto in famiglia, rischi di non vedere più bene le cose che vedevi prima”.

Una frase che, inutile dirlo, non è passata inosservata ai fan della coppia. Ad un certo punto, Presta ha parlato anche del Festival di Sanremo e delle scelte di Amadeus.

Le rivelazioni sul Festival di Sanremo

Dopo aver commentato la scelta di Amadeus di proseguire la sua carriera in Discovery (probabilmente sotto consiglio della moglie), l’uomo ha anche tirato fuori le rivelazioni di Simone Cristicchi. Il cantautore, durante questa edizione del Festival, ha ammesso di essere stato rifiutato da Amadeus per cinque anni consecutivi: “Quella canzone non rispecchiava il tipo di percorso che voleva fare Amedeo e l’ha rifiutata… Mi piacerebbe vederlo non solo su tematiche sociali” ha spiegato Presta.

Insomma, dalle parole del manager è possibile sentire un po’ di amarezza nella scelta di Amadeus e della moglie Giovanna di intraprendere un percorso professionale nuovo di zecca.