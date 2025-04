Stefano De Martino, la frecciatina scatena il caos: “Me la tenevo tutta la vita?” | La telefonata assassina lo stronca in diretta

Stefano De Martino e il caos in diretta dopo quella telefonata. Ecco che cos’è successo.

Stefano De Martino è entrato in punta di piedi nel mondo dello spettacolo, facendosi conoscere prima come ballerino ad Amici e poi, piano piano, dimostrando a tutti quanto sia un fuoriclasse anche alla conduzione.

Il suo nome è uno tra i più quotati in Rai, in quanto Stefano fa strage non solo di cuori sui social, ma anche di share con Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Con la sua verve, la sua simpatia e professionalità, l’estroso partenopeo ha trovato la chiave giusta per entrare nel cuore del grande pubblico.

Il suo futuro lavorativo appare brillante, in quanto si vocifera che potrebbe anche diventare il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, quando Carlo Conti avrà concluso il suo mandato. Ovviamente, questi sono solo rumors, ma nessuno fa fatica a crederci.

Ebbene, in queste ore sui social si sta parlando anche di un altro evento che lo porta indirettamente sotto i riflettori. Dopo quella telefonata in diretta, il gelo è calato tra i presenti. Ecco che cos’è successo.

L’indiscrezione emersa su Stefano De Martino

Prima di rivelarvi di quella telefonata avvenuta in diretta, volevamo mettervi a parte di un altro scoop che sta facendo agitare la rete, visto che è impossibile non fare un giretto nel vialetto dei ricordi con questa notizia. Fate questo viaggio con noi: dovete tornare indietro al 2009, quando due giovanissimi e da poco maggiorenni Stefano De Martino e Emma Marrone si innamoravano tra i banchi di scuola di Amici, lui aspirante ballerino, lei aspirante cantante.

Tra alti e bassi, la loro storia d’amore è andata avanti fino al 2012, quando Stefano ha incontrato colei che sarebbe diventata la mamma di suo figlio Santiago, Belen Rodriguez. Da qui in poi, sappiamo tutti com’è finita. Ebbene, secondo quanto letto su dilei.it, in base alle recenti indiscrezioni pubblicate sul settimanale Oggi, tra i due ex di Amici potrebbe essersi riaccesa la fiamma di quell’amore giovanile. Pare infatti che lui abbia dedicato ad Emma Annarè durante la registrazione dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, che noi vedremo l’8 aprile, e che lei abbia ricambiato, dedicandogli Tu si’ na cosa grande durante la cena in pizzeria dopo la fine della registrazione. Ovviamente, e come sempre, prendete tutto con le pinze, in quanto nessuno dei due ha confermato il riavvicinamento romantico.

La telefonata a Stasera tutto è possibile

Chiudendo la parentesi sulla vita privata di Stefano De Martino, vogliamo riportarvi quel simpatico siparietto visto durante la recente puntata di Stasera tutto è possibile. I fan sono abituati a sentire Francesco Paolantoni parlare della sorella di Sergio Colabona, conosciuto come “Colabrodo”. Durante lo show, il comico ha dichiarato: “Ancora il fatto della sorella? È passato, l’ho lascata ma siamo rimasti in buoni rapporti. Ma che ti aspettavi? Che me la tenevo tutta la vita?“.

Pochi secondi dopo, è stata proprio la diretta interessata, Federica Colabona, a interrompere lo show con una telefonata durante la puntata, invitando Francesco a non nominarla più visto che non si conoscono neppure. Così, un Paolantoni colpevole ha dichiarato: “Non mi sono mai permesso, per carità… È stato Biagio, che ti ho detto? Mai mettere in mezzo le persone che non conosci…”, scatenando le risate del pubblico.