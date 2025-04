Imbarazzo per Myrta Merlino: “Non ha ancora digerito le corna” | Il retroscena sul divorzio riapre vecchie ferite

Myrta Merlino e il retroscena piccante che ha gelato tutto il pubblico in studio. Le corna ricevute sarebbero ancora un tasto dolente…

Myrta Merlino e la sua trasmissione Pomeriggio 5 sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? L’assurdo retroscena sulle corna, che ha immediatamente fatto drizzare le orecchie a tutti i telespettatori.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché le immagini sono immediatamente divenute virali sui social.

Ormai si sa, quando si tratta di gossip non c’è trasmissione migliore di Pomeriggio 5. All’interno del salotto televisivo di Myrta Merlino, infatti, oltre a parlare di fatti di cronaca vengono spesso esposti gli scoop più recenti del mondo dello spettacolo. Proprio durante una delle ultime puntate, la conduttrice si è trovata di fronte ad una confessione alquanto piccante.

A svelarla sarebbe stata proprio Patrizia Groppelli, e la protagonista di questa vicenda è l’influencer Clizia Incorvaia..

Il segreto che nessuno si aspetterebbe di Clizia Incorvaia

Nelle ultime settimane, Clizia Incorvaia è finita al centro dell’attenzione per un motivo ben preciso: il suo rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina. Durante una sua recente intervista a Storie di Donne al Bivio, la ragazza aveva confessato che tra i due non scorre buon sangue e che il motivo sarebbe solo uno: i molteplici tradimenti di lui. “Il mio ex marito si divertiva abbondantemente, perché poi io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto, le chat, da tutta Italia”, aveva spiegato Clizia.

Eppure, a detta del noto cantante, anche lei non sarebbe stata del tutto onesta nei suoi confronti e, addirittura, lo avrebbe tradito col suo migliore amico.. Peraltro, un famoso sex symbol italiano!

Le corna mal digerite di Sarcina

All’interno del salotto televisivo Mediaset, Myrta ha deciso quindi aprire la questione e discutere della veridicità o meno delle parole di Sarcina. A detta del cantante, infatti, Clizia lo avrebbe tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. Durante il dibattito tra i vari ospiti di Pomeriggio 5, Patrizia Groppelli ha detto quindi la sua: “Sarcina non ha ancora digerito le corna del suo migliore amico… Il suo migliore amico, è una brutta storia quella… è difficile da digerire una cosa del genere”. Inutile dire che sono stati in molti, sia in studio che da casa, a dare ragione all’opinionista televisiva.

Insomma, non ci resta che vedere se Clizia deciderà di rispondere o meno a queste accuse, e se le corna mal digerite siano quindi reali!