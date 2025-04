Corona-Fedez, la faida raggiunge livelli da record | Gli audio compromettenti: “Erano insieme nel lettino…”

La guerra mediatica tra Fabrizio Corona e Fedez non è ancora finita, anzi… Il re dei paparazzi ha spiattellato a tutti la sua verità.

In queste ore, Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo contenuto sul suo canale YouTube Falsissimo per sbugiardare Fedez. Questa volta, però, il re dei paparazzi ha deciso di utilizzare il suo asso nella manica.

Ma cosa è accaduto? E perché sui social non si sta praticamente parlando d’altro da giorni? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Negli ultimi mesi, la faida Corona-Fedez è diventata in brevissimo tempo una delle vicende più cliccate e seguite sul web. Il paparazzo, all’interno del suo canale YouTube, ha deciso di smascherare Federico Lucia e la sua ex moglie Chiara Ferragni, rivelando i loro continui e – sembrerebbe – reciproci tradimenti durante la loro relazione. Inutile dire che questo retroscena sui Ferragnez ha lasciato senza parole il mondo intero, e il teatrino rivelato da Corona ha riportato i due sotto ai riflettori.

Ma non è finita qua! E Fabrizio ha voluto rivelare un dettaglio completamente inedito sulla storia più seguita delle ultime settimane.

Gli audio compromettenti pubblicati da Fabrizio Corona

Ad aver scatenato la ‘furia’ di Fabrizio Corona è stata la querela ricevuta dal rapper per aver diffuso tutte queste informazioni contro (almeno secondo la versione di Federico Lucia) la sua volontà. A questo punto, il paparazzo ha deciso di mostrare a tutti quanti la verità, con tanto di messaggi, audio e telefonate con il rapper. A detta di Fabrizio, infatti, sarebbe stato lo stesso Federico a chiedergli di parlare della sua relazione con Angelica Montini, per vendicarsi di lei e del fatto che lo avesse lasciato. Tuttavia, il rapper avrebbe chiesto a Corona di mantenere la fonte anonima, per evitare così di essere accusato dalla ragazza… e anche dall’ex moglie Chiara, con la quale sta affrontando tutt’ora uno spinoso divorzio. Inizialmente Fabrizio Corona avrebbe mantenuto la parola, ma quando Federico ha deciso di ‘assumere’ lo youtuber AleDellaGiusta per fare una sorta di contro-risposta, allora il paparazzo non ci avrebbe più visto dalla rabbia.

Fabrizio ha quindi deciso di svelare un retroscena sulla loro amicizia e su come Alessandro sia stato sfruttato dal rapper..

Le parole contro Alessandro Della Giusta

A detta di Corona, quindi, Alessandro Della Giusta sarebbe stato sfruttato da Fedez per ripulirsi l’immagine, e ‘ingaggiato’ per registrare le telefonate tra i due (cercando di fare lo stesso gioco del paparazzo). “Dopo che è uscita la puntata chiama me, ma non è da solo, era con lui (con Alessandro, n.d.r.), insieme, a casa nel lettino. Piccolini…”, ha poi aggiunto Fabrizio divertito, per ironizzare sul rapporto che si era creato tra lo youtuber e il rapper durante la settimana di Sanremo.

Insomma, questa volta il re dei paparazzi non ha salvato nessuno, e anche Alessandro Della Giusta è finito sotto al suo mirino..