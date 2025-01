Stefano De Martino beccato sul fatto, il video compromettente fa impazzire le fan: “Ha bevuto un po’, perdoniamolo”

Cosa ha fatto Stefano De Martino per finire sulla bocca di tutte le sue fan, con quel video, diventato virale nel giro di poco?

Stefano De Martino è uno dei conduttori più chiacchierati degli ultimi mesi, in quanto in Rai hanno fatto “bingo” con lui. Ormai viene considerato una sorta di Re Mida: in ogni programma in cui approda fa faville.

L’avevamo visto in passato, ma adesso con Affari Tuoi è riuscito a farsi amare dal grande pubblico tanto quanto il grande Amadeus, e sicuramente non era facile, vista la vasta esperienza dell’ex conduttore di mamma Rai.

Naturalmente, Stefano ha le idee chiare su come vuole condurre il mitico “show dei pacchi”, in quanto, per paura di annoiarsi: “sapendo che potrei essere schiavo della noia mi invento delle cose che diventano dei tormentoni e mettono un po’ di pepe“, ha rivelato a TV Sorrisi & Canzoni.

E sicuramente lui non annoia e non fa stancare neppure i suoi fan, in quanto essi l’hanno recentemente visto in una versione diversa dal solito. Ecco che cosa ha fatto in quel video diventato virale nel giro di poco.

Le parole di Belen Rodriguez che stanno facendo chiacchierare i followers

Un tempo Stefano De Martino veniva ricordato principalmente per essere il compagno e poi l’ex di Belen Rodriguez, ma adesso ha aumentato la sua fama a dismisura grazie al suo percorso in Rai. Eppure, nessuno dimentica la sua storia passata, travagliata ma anche bellissima, che ha vissuto con la mamma di Santiago, fino alla loro brusca separazione, dopo le rivelazioni che la conduttrice argentina ha compiuto da Zia Mara.

Durante una puntata di Amore alla prova su Real Time, Belen ha inoltre rilasciato una frase in merito alla sua esperienza che secondo molti sarebbe stata palesemente un riferimento a Stefano De Martino. Ovviamente, questo noi non lo possiamo sapere, ma comunque vi riportiamo la sua frase, in modo che possiate farvi una vostra idea personale: “Io mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte e tante volte ci ho creduto…“, aggiungendo poi di averlo fatto per amore e per i suoi figli.

Il video su Stefano De Martino

A prescindere da quello che c’è stato tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, un altro argomento è attualmente sulla bocca di tutti. Come riportano da gossipetv.com, il bel conduttore – probabilmente dopo una serata divertente – pare abbia bevuto qualche drink di troppo, motivo per cui, come hanno documentato alcune fan che gli hanno chiesto un selfie, Stefano è apparso un po’ ubriaco.

Come hanno rivelato: “Ha bevuto un po’, perdoniamolo”. A prescindere da tutto, non si sa dunque se Stefano fosse realmente alticcio o meno, non si è comunque negato ai suoi fan, con i quali ha mantenuto comunque la gentilezza che lo contraddistingue. Vi riportiamo il video, cosa ne pensate?