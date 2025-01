Francesca Chillemi imbufalita dopo lo scivolone del fidanzato: “Ha fatto la pazza!” | Lo ha ammesso proprio lui

Francesca Chillemi e le rivelazioni del suo fidanzato che hanno attirato l’attenzione mediatica. Nessuno se lo sarebbe potuto immaginare.

La bellissima e bravissima Francesca Chillemi è finita al centro dell’attenzione mediatica. La causa sarebbe proprio un retroscena inaspettato che riguarda alcune dichiarazioni del suo fidanzato Eugenio Grimaldi. Inutile dire che le parole dell’armatore hanno poi fatto il giro del web.

Ma cosa sarebbe accaduto? E perché qualcuno ha parlato di uno scivolone? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Tutti quanti conosciamo Francesca Chillemi, nota attrice e showgirl italiana. Dopo aver vinto Miss Italia nel 2003, la ragazza ha deciso di avvicinarsi al mondo della recitazione. Attualmente è impegnata con la fiction Che Dio ci Aiuti. Della sua vita privata non si sa molto, se non che negli ultimi mesi si è impegnata con Eugenio Grimaldi. In questi giorni, però, la coppia è finita al centro dell’attenzione e la motivazione è una loro presunta crisi.

Dopo settimane di silenzio, l’imprenditore ha deciso però di dire tutta la verità e le sue parole hanno fatto il giro del web.

La crisi di Francesca e Eugenio

La relazione tra Francesca e Eugenio ha vissuto sicuramente dei momenti di alta tensione. Qualche giorno fa, inoltre, una storia pubblicata da Grimaldi aveva fatto presagire che la coppia avesse definitamente rotto. Un post dall’aria nostalgica, e che lasciava intendere una crisi con la Chillemi, ma poche ore dopo l’imprenditore ha pubblicato una foto in cui sorrideva con l’attrice. A chiarire però definitivamente la situazione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha riportato quanto accaduto tra i due. Stando ad alcune voci di corridoio, ci sarebbe stata una crisi momentanea, ma la serenità è stata subito ripristinata.

Ma quali sono state le parole dell’armatore che hanno fatto immediatamente spaventare i fan della coppia?

Le parole di lui sui social

Eugenio, qualche giorno fa, aveva appuntato sui social alcune riflessioni: “Mi ritrovo in viaggio da solo e pensavo… all’età di 8 anni, quando ero solo, pensavo sempre ai miei genitori. Oggi ne ho 38, e quando sono in viaggio da solo penso sempre ai miei figli. Chissà quando ne avrò 68 che farò? Probabilmente penserò solo a me stesso”. Parpiglia ha spiegato che, a seguito di queste parole, Francesca avrebbe “fatto la pazza”, poiché avrebbero potuto dare adito a fraintendimenti ed ambiguità. Tornato poi da Abu Dhabi, Eugenio avrebbe quindi cercato di rimediare con una foto di loro assieme.

Insomma, nonostante i momenti difficili, Francesca e Eugenio hanno saputo trovare un equilibrio e sembrerebbero ancora molto innamorati.