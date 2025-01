Francesca Fagnani, volano insulti dalla ex di Mentana: “Sfascia-famiglie!” | L’incredibile retroscena sulla love story

Francesca Fagnani e le pesanti accuse arrivate direttamente dall’ex di Enrico Mentana. Non ha utilizzato mezzi termini.

La mitica Francesca Fagnani è da diversi anni a questa parte la compagna di Enrico Mentana. I due giornalisti sembrerebbero più uniti che mai eppure, proprio in queste ore, sono tornate virali delle pesanti accuse, che sarebbero per giunta arrivate direttamente dall’ex storica di lui.

Dietro alla loro relazione si nasconde infatti un retroscena clamoroso, che in pochi si sarebbero potuti aspettare dal noto giornalista.

Francesca Fagnani è la timoniera di Belve, una delle trasmissioni più amate e seguite dello spettacolo italiano. Con le sue interviste senza peli sulla lingua, la donna ha convinto gran parte dei telespettatori italiani, i quali la seguono con molta attenzione. Della sua vita privata non si sa molto, se non che da diversi anni a questa parte fa coppia fissa con Enrico Mentana.

Quello che però non tutti sanno sul giornalista di La7, è che prima della bella Fagnani era stato sposato con un volto noto dello spettacolo.

Il passato chiacchierato di Enrico Mentana

Oltre alla sua incredibile carriera, anche la sua vita privata ha fatto parlare a lungo, soprattutto per la sua complicata separazione con Michela Rocco di Torrepadula, ex Miss Italia nel 1987 ed ex Miss Europa nel 1988. Come riportato da Il Messaggero, l’ex moglie di Enrico Mentana avrebbe lanciato pesanti accuse alla sua attuale compagna, Francesca Fagnani. Nel 2002 che Mentana ha portato all’altare la Rocco e nel 2013, invece, la loro relazione è giunta al termine. Nonostante la separazione, i due non hanno però mai firmato il divorzio e insieme hanno anche due figli: Giulio e Vittoria (nati rispettivamente nel 2006 e nel 2007).

A più di undici anni dalla loro separazione, Michela non avrebbe ancora digerito la presenza della conduttrice di Belve nella vita dell’ex compagno. Ma come mai?

Il rapporto tra Michela e Francesca

Se la separazione sembrava già dolorosa di per sé, a complicare ancora di più le cose fu proprio l’arrivo di Francesca. Michela non avrebbe infatti mai cercato di nascondere il suo disappunto. Sui social, ad esempio, avrebbe spesso lanciato delle frecciatine nei confronti della conduttrice, definendola in più di un’occasione una “sfascia-famiglie” e persino “arrampicatrice sociale”. Al contrario però, Francesca ha sempre preferito il silenzio e non mai risposto all’ex di Enrico. Lo ha fatto per mantenere il quieto vivere, oppure perché ha un po’ la coda di paglia?

Nonostante però le critiche lanciate da Michela Rocco, tra Enrico e Francesca e le cose vanno ancora a gonfie vele e il loro legame appare più solido che mai!