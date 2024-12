Stefania Orlando, il suo ingresso al GF scatena il panico in Casa: “Mi dovete ricoverare” | È successo di tutto

L’ingresso di Stefania Orlando dentro la casa del GF ha creato non poco scalpore e qualcuno ha deciso di commentare così.

Stefania Orlando è la nuova concorrente di questa edizione del Grande Fratello, e il suo ingresso ha entusiasmato gli italiani. Eppure, proprio in queste ore, è divenuto virale un video sui social in cui qualcuno si è lasciato scappare un commento ‘di troppo’.

Nonostante siano passati pochissimi giorni, l’arrivo di Stefania Orlando ha già creato non poco scompiglio dentro la casa.

Stefania ha deciso di tornare dentro la casa più spiata d’Italia sotto richiesta di Alfonso Signorini, e con estrema gioia da parte degli italiani. La donna partecipò già alla quinta edizione del GF Vip e, inutile dirlo, fu una delle concorrenti più amate di sempre. Quella volta però non riuscì a vincere e la cosa lasciò l’amaro in bocca a molti telespettatori italiani. Sarà forse questa la volta buona?

A poche ore dal suo arrivo dentro la casa del Grande Fratello, la donna ha già attirato l’attenzione di tutti quanti.

L’amicizia speciale che fece impazzire il pubblico

Del GF5 ci ricorderemo sicuramente della bellissima amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due erano la coppia che non scoppiava, e la loro complicità aveva fatto impazzire i telespettatori italiani. Un’amicizia speciale che è rimasta nella storia del Grande Fratello, e che gli stessi inquilini di questa edizione hanno voluto ricordare proprio in questi giorni a Stefy.

Helena, proprio in queste ore, ha voluto rievocare un iconico momento tra Zorzi e Stefania che fece strappare un sorriso a tutti quanti.

prima interazione con istefania le dice della ricrescita ai capelli voi mi dovete ricoverare pic.twitter.com/6Ug8VuHWxB — ei belíssima (@edoruta) December 17, 2024

Stefania Orlando e la ricrescita ai capelli

Helena ha voluto menzionare divertita a Stefania: “Te lo ricordi quando ti ha fatto la battuta della tinta?”. Inizialmente, la Orlando sembrava non ricordare, poi la ragazza le ha spiegato più dettagliatamente: “Tommaso Zorzi disse: ‘Ecco la Stefania Orlando che non ha più la tinta, ora mi ammazza che ho fatto questa battuta!’…”. La mitica Stefy ha quindi confermato la vicenda, dicendo che lei era entrata dentro la casa del Grande Fratello da bionda per poi uscirne praticamente da mora. Quest’anno le capiterà la stessa sorte? Resisterà dentro il reality per tutto il tempo? Nel frattempo, un utente in rete ha commentato: “Prima interazione con Istefania, le dice della ricrescita dei capelli, voi mi dovete ricoverare!”

Non ci resta che vedere come si comporterà questa volta Stefania Orlando e se ci regalerà le stesse risate della scorsa edizione.