Uomini e Donne, dal dating show al business dei Pokemon | Altro che ospitate in discoteca, adesso sgobba tutto il giorno pure LUI

L’ex tronista è passato da Uomini e Donne al business dei Pokemon. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne ha sempre appassionato una grande fetta di pubblico, in quanto la possibilità che concede Maria De Filippi ai suoi partecipanti di trovare l’anima gemella genera un interesse costante negli spettatori.

Ogni anno vediamo parecchi personaggi nel dating di Mediaset: alcuni restano, altri se ne vanno e altri ancora ritornano. Eppure, nonostante tutto, molti di essi restano nel cuore dei followers, i quali li seguono anche dopo la loro partecipazione al programma.

Tra questi, c’è un volto noto che ha aperto le porte di un franchising che appassiona da decenni non solo i più piccoli, ma anche i più grandi. Alla fine, è impossibile non amare Pikachu e tutti gli altri. Basti pensare alle sfide con gli smartphone, che hanno portato moltissimi utenti a tentare di “catturarli” tra le vie della propria città.

Ed è in vista proprio di questo grande interesse che probabilmente l’ex volto noto di Uomini e Donne ha deciso di farne la propria attività, entrando ufficialmente nel mondo del business e dell’imprenditoria.

Dal piccolo schermo a un’attività tutta sua

Il volto noto è stato un personaggio molto amato e seguito diversi anni fa, in quanto si è fatto conoscere in veste di corteggiatore, e in seguito come tronista a tutti gli effetti. Poi ha preso parte all’Isola dei famosi, al Grande Fratello Vip e a Tale e Quale Show.

Ovviamente, dell’ex tronista in questione i followers non seguono soltanto le sue esperienze lavorative, ma anche il lato gossip della sua vita, avendo avuto una storia molto importante con Cecilia Rodriguez e persino una liaison con Giulia Salemi, anche se si è rivelata un fuoco di paglia. Naturalmente, parliamo di Francesco Monte, il quale ha deciso di intraprendere la strada anche dell’imprenditoria, mettendo da parte il piccolo schermo (almeno per ora)…

Il nuovo lavoro dell’ex tronista (Fonte: Instagram) – www.lospettacolo.it

Da Uomini e Donne al business dei Pokemon: il passo è breve

Da Uomini e Donne al business dei Pokemon il passo è realmente breve, e Francesco Monte lo sa molto bene. Come letto su gossipetv.com, Francesco ha aperto un negozio di oggettistica varia, tra cui le carte dei Pokemon, essendo un tema sempre molto popolare tra i giovani e gli adulti.

L’inaugurazione è avvenuta qualche giorno fa a Taranto e, oltre a poter acquistare i vari oggetti esposti, i collezionisti e appassionati possono ritrovarsi nel suo negozio per interagire in merito alla passione che li lega, ovvero il noto cartone animato giapponese. Sul suo profilo social potrete trovare tutti i dettagli.