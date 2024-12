Scandalo ad Affari tuoi, Stefano De Martino in fuga dopo il palpeggiamento in diretta: “Gli ha toccato il…” [VIDEO]

Stefano De Martino palpeggiato in diretta e davanti a tutto il pubblico in studio. La vicenda ha fatto poi il giro del web.

Stefano De Martino è l’attuale timoniere di Affari Tuoi e la sua esperienza sta andando a gonfie vele. Eppure, proprio in queste ore, è accaduta una vicenda abbastanza surreale, che non è certamente passata inosservata ai telespettatori italiani.

L’ex ballerino della scuola di Amici è stato palpeggiato in diretta e davanti a tutto il pubblico in studio. Ma ecco cosa è accaduto.

Dopo anni come professionista nella scuola di Amici e come ballerino, Stefano ha cominciato il suo nuovo percorso come conduttore in Rai. Ad Affari Tuoi se la sta cavando alla grande, e i numeri di ascolto e share ne sono la riprova. Assieme ai pacchisti e al Dottore, De Martino accompagna ogni sera i telespettatori italiani verso la prima serata, senza annoiarli mai.

Durante una delle più recenti puntate, il conduttore è stato la ‘fonte’ di fortuna della concorrente in questione. Ma in che senso?

La palpata in diretta nazionale

A giocare durante quella puntata era la concorrente Giulia dalla Sicilia e, come tutti gli altri giorni, anche quella volta la partita aveva tenuto sulle spine i telespettatori italiani. La ragazza si era fatta accompagnare dal fratello e, quando le erano rimasti solamente tre pacchi, Stefano si è messo in mezzo ai due per abbracciarli: “Non fare il geloso, vieni qua e mi metto in mezzo”, aveva detto poi. E proprio in quel preciso istante, la protagonista della puntata si è girata verso il pubblico, gli ha chiesto di fare in silenzio e, scherzosamente, ha toccato il sedere al conduttore.

La risposta di De Martino è stata poi a dir poco esemplare e il pubblico in studio è esploso in una grossa risata.

Beata Lei che ha toccato il famoso cluteo ahahahaha #affariTuoi pic.twitter.com/frwM28fxLc — ⲘɆɌ¥ ♡ 𝑉𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎🦋 (@Emmanuelachiara) December 15, 2024

La reazione di De Martino

Quando poi Stefano si è accorto della palpatina, si è girato divertito verso il pubblico e ha detto: “Avete visto? Ha attinto alla fonte!”. Tutti quanti sono immediatamente scoppiati a ridere, e la stessa Giulia ha poi aggiunto: “Scusate, ma io ho il corno e una possibilità, ho voluto approfittare”. Purtroppo, però questa toccatina al lato B di Stefano non le ha portato particolare fortuna e la siciliana è tornata a casa con soli 200€. In compenso, molti utenti in rete hanno approfittato della gag per dare libero sfogo all’ironia. Un commento a caso: “Beata lei che gli ha toccato il famoso cluteo ahahahaha“.

Inutile dire che questa gag ha strappato un sorriso a tutti quanti e, a quanto pare, il didietro di Stefano non sembra aver conquistato lo status di amuleto!