Sonia Bruganelli freddata dalla storica rivale in amore: “Si commenta da sola” | La vendetta servita col sorriso

Il botta e risposta tra Sonia Bruganelli e la storica rivale in amore continua, ecco che cosa sta succedendo in questo dissing tra opinioniste.

Il nome di Sonia Bruganelli viene spesso citato, da un anno a questa parte, per svariati motivi. Siamo passati dal triste divorzio da Paolo Bonolis, suo storico marito, fino ad arrivare alla sua partecipazione a Ballando con le stelle e al rapporto movimentato con Angelo Madonia.

Dopo il suo addio al talent di Milly Carlucci, i fan di Sonia hanno continuato a seguirla e supportarla come sempre, soprattutto seguendo i suoi consigli di moda, considerati da sempre molto glamour ed eleganti.

Ovviamente, la Bruganelli non è soltanto gossip e pettegolezzo, ma è anche una madre che ama e cerca di proteggere i suoi figli dai vari problemi che la popolarità sua e del suo ex marito, potrebbero provocare loro.

Eppure, nonostante con Paolo ormai sia finita, benché con lui i rapporti siano civili, con la sua storica rivale in amore, invece, pare che la sua situazione sia molto “artica”. Ecco che cos’è successo in questo botta e risposta movimentato.

Le parole di Sonia Bruganelli a Belve

A prescindere da tutto quello che è successo a Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli ha dimostrato di poter trionfare anche nel ballo, nonostante l’eliminazione dal talent. In questi giorni, ovviamente, si sta parlando sia di quello che è successo tra lei e la Lucarelli, che del suo rapporto con Madonia, fino ad arrivare alla sua eliminazione dallo show di Milly Carlucci.

Durante una delle recenti interviste rilasciate da Sonia a Belve, da Francesca Fagnani, l’opinionista tra le varie considerazioni che ha rilasciato, si è soffermata su quella che per molti è sempre stata la sua rivale in amore storica, cioè Laura Freddi, nonostante ormai con Paolo Bonolis sia finita da anni. Ad ogni modo, la Bruganelli ha dichiarato: “Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me…“.

La replica al limone dell’ex di Paolo Bonolis

Qualche giorno fa, Sonia Bruganelli ha rilasciato una sua dichiarazione a Belve, da Francesca Fagnani in merito a quella che, a detta di molti, è sempre stata una sua storica rivale in amore, essendo stata l’ex fidanzata di Paolo Bonolis, parliamo ovviamente di Laura Freddi. Dopo quelle parole, l’ex showgirl di Non è la Rai, ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, ha voluto replicare alla Bruganelli con queste parole: “Da adesso in poi non parlerò più della signora Bruganelli, si commenta da sola, perché il silenzio è già una grande risposta…Voglio invece ringraziare il pubblico che mi ha travolto con l’affetto…”.

Per chi pensava che la storia fosse conclusa, ha sbagliato di grosso, in quanto la replica di Sonia non è tardata ad arrivare. Con una storia social, riprendendo la clip dell’intervista di Laura, ha scritto: “Sono tre anni che vai nei programmi a ‘non parlare di me’, Laura”. Come finirà questo dissing tra le due?