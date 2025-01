Sonia Bruganelli sgancia la bomba: “Non mi sono separata…” | Finalmente la verità sul rapporto con Paolo Bonolis

Le assurde dichiarazioni di Sonia Bruganelli in diretta televisiva. Finalmente ha detto la verità sul rapporto con Bonolis.

In queste ore il nome di Sonia Bruganelli è tornato al centro dell’attenzione. La donna ha deciso di dire tutta la verità sul rapporto con Paolo Bonolis, il suo ex marito, e le sue parole hanno lasciato a bocca aperta i fan. È davvero finita tra i due?

Ma ecco nel dettaglio le dichiarazioni della Bruganelli che hanno poi fatto il giro del web.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati una delle coppie più seguite della televisione italiana. Oltre ad essere innamorati, i due erano anche colleghi e genitori. Dopo anni di amore, però, le cose sono cambiate, e diversi mesi fa la coppia ha annunciato di essersi definitivamente separata. Inutile dire che la notizia divenne virale e i fan ne rimasero scioccati. Attualmente Sonia ha persino frequentato Angelo Madonia, professionista di Ballando con le Stelle, e ha deciso di prendere in mano la sua vita a 360°.

Proprio in queste ore, però, la donna ha deciso di fare un’intervista con Silvia Toffanin, dove ha rivelato qualcosa in più sul rapporto con Paolo Bonolis.

Il motivo della loro rottura

Nonostante Sonia non abbia alcun pelo sulla lingua, per moltissimo tempo non aveva mai esplicitato chiaramente il motivo della rottura. Come riportato da Leggo.it, durante l’intervista a Verissimo la Bruganelli ha ammesso: “Ci conosciamo da 30 anni, la vita ci ha messo di fronte a momenti molto belli e altri difficili e faticosi. Ad un certo punto io mi sono fermata, ero stanca di essere considerata solo in funzione del nostro rapporto”. Dopodiché Sonia ha spiegato che grazie al GF si è rimessa finalmente in gioco, e che da quel momento in poi sarebbe cambiato tutto: “Abbiamo smesso di parlare, di dialogare e c’è stato un momento in cui ho respirato”.

Nonostante però le cose siano andate così, Paolo e Sonia hanno ancora un bellissimo rapporto.

Il bene che non passerà mai

A detta di Sonia, sembrerebbe che la separazione sia stata un bene per entrambi e che adesso siano finalmente felici. Ancora oggi i due parlano e si confrontano moltissimo, condividendo un bellissimo rapporto anche per i loro figli. Ad un certo punto, però, Sonia ha ammesso: “Sono stata gelosa di lui… lui non mi raccontava le novità”. Per fortuna però la comunicazione è migliorata, e adesso la Bruganelli si sente rinata: “Non mi sono separata solo da mio marito, ma da una figura molto più grande, per questo da un anno e mezzo sto facendo più fatica”.

Insomma, Sonia e Paolo saranno sempre una delle coppie più amate dello spettacolo, e tutt’ora qualcuno spera in un loro ritorno.