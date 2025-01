Capelli che non crescono, è tutta colpa della dieta: la recente scoperta ha spiazzato anche i ricercatori

Cosa vuol dire che i capelli non crescono per colpa della dieta? Ecco che cosa hanno scoperto i ricercatori che hanno lasciato senza parole anche loro.

Le feste sono finite e sono molti che, dopo lo shock di essersi pesati e aver visto il responso della bilancia, si sono messi immediatamente a dieta. Ognuno utilizza il proprio metodo: c’è chi inizia con le fasi di purificazione, chi con l’inizio dell’attività fisica e così via.

Ovviamente è sempre fondamentale abbracciare una dieta sana ed equilibrata consultando un esperto del settore, piuttosto che improvvisarsi tali e seguire metodi discutibili trovati online.

Ricordatevi sempre che le diete, per essere efficaci, non devono causarvi problemi di salute, e inoltre la perdita lenta dei chili è la soluzione ideale per non riprenderli in futuro, quando inizierete di nuovo a introdurre nuovamente gli alimenti più calorici nel vostro fabbisogno settimanale.

In merito a questo, sappiate che c’è una scoperta che ha lasciato spiazzati anche i ricercatori stessi, in merito alle conseguenze di questa particolare dieta e alla crescita dei capelli. Ecco che cos’hanno scoperto.

Una nuova dieta molto gettonata

Sono molteplici le correnti di pensiero in merito alla dieta da sostenere, in quanto c’è chi si priva per esempio dei carboidrati, chi adotta lo stile la dieta Mediterranea, chi quella dei frullati e così via. Come rivelato in precedenza, sarebbe sempre consigliabile farsi seguire da un dietista o nutrizionista, in modo da ottenere uno schema personalizzato in base alla propria situazione.

A ogni modo, c’è un metodo che è molto gettonato in questi ultimi anni, portato avanti anche da numerosi Vip, i quali hanno rivelato di riuscire a mantenere il proprio peso forma proprio grazie a questo, cioè il digiuno intermittente. I metodi per portarlo avanti sono molteplici: c’è chi lo fa a intervalli regolari, chi utilizza per esempio il metodo 16/8, chi a giorni alterni, e chi smette di consumare per sempre un pasto quotidiano.

Lo studio in merito a questa dieta particolare

I ricercatori, come hanno rivelato da greenme.it, hanno portato avanti uno studio in merito a questa particolare dieta molto amata oggi giorno, il cui risultato avrebbe spiazzato anche loro. Dopo aver analizzato un numero di persone che hanno seguito il regime di dieta basato sul digiuno intermittente, una parte con il metodo 16/8 e l’altra con il digiuno a giorni alterni, hanno scoperto come, a parte i benefici che in molti enfatizzano, c’è anche un aspetto da non trascurare.

Ovvero che i capelli in questi soggetti faticano a crescere. Come hanno rivelato: “Non vogliamo spaventare le persone e allontanarle dal praticare il digiuno intermittente perché è associato a molti effetti benefici; è solo importante essere consapevoli che potrebbe avere alcuni effetti non desiderati…“. Cosa ne pensate di questo studio?