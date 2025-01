Amici, dramma inaspettato per il volto più amato dello show: “L’ha fatto con violenza” | La corsa in ospedale

Dramma per il volto del programma Amici. La rivelazione è arrivata direttamente dal letto d’ospedale.

Amici di Maria De Filippi è una delle trasmissioni più amate e seguite del palinsesto televisivo italiano. Dalla scuola sono usciti talenti di ogni genere e tipo, molti dei quali hanno raggiunto la notorietà in tutto il mondo. Proprio in queste ore, un ex volto del talent show ha attirato l’attenzione di tutti quanti, a seguito di una brutta notizia che ha voluto riferire ai propri fan.

I problemi di salute per la moglie di Kledi

Kledi Kadiu è uno dei ballerini più storici di Amici. In queste ore l’uomo è finito al centro dell’attenzione, a causa delle condizioni di salute della moglie Charlotte. Come riportato da GossipTV.it, la donna ha avuto un crollo nelle scorse ore, ed è dovuta correre in ospedale. A rendere pubblica la notizia è stata la 32enne stessa, la quale ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram una foto durante il suo ricovero. Questa condizione che ha vissuto è stata provocata da un forte stress accumulato e dalla mancanza di riposo, sia fisico che mentale. Per fortuna, con un po’ di relax forzato e una flebo nel lettino dell’ospedale, la Lazzari è tornata poi in forze.

Come sta adesso Charlotte Lazzari

La moglie di Kledi ha voluto sottolineare ai suoi follower come adesso stia meglio: “Il mio corpo mi stava semplicemente suggerendo da troppo tempo che dovevo riposarmi, mentalmente e fisicamente. Non l’ho fatto, e lui si è fatto sentire con più violenza, imponendomi riposo assoluto. Inizio 2025 col botto, ma a noi piace l’avventura”, ha spiegato l’insegnante di yoga.

Inutile dire che per Charlotte e Kledi deve essersi trattato di un grande spavento, ma fortunatamente tutto è andato per il verso liscio. Non ci resta quindi che augurare a Charlotte una veloce ripresa!