Sonia Bruganelli sfrenata dopo la confessione hot su Angelo Madonia: “Mi sono fracassata…” | Lo hanno fatto in camerino

Sonia Bruganelli e la confessione hot su Angelo Madonia che ha spiazzato gli italiani. I due lo hanno fatto in camerino…

Dopo la rottura con il conduttore Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è felicemente andata avanti e si è fidanzata con Angelo Madonia, noto ex ballerino di Ballando con le Stelle. Proprio in queste ore, è divenuto virale un retroscena inaspettato e decisamente piccante sulla coppia.

I due protagonisti dello show, infatti, si sono spesso divertiti nei camerini di Ballando con le Stelle, e tutto all’insaputa della povera Milly Carlucci.

Come ben sappiamo, Sonia Bruganelli non si è mai peritata a raccontare le vicissitudini della sua intimità e della sua vita privata. Durante una recente intervista a Belve, infatti, la donna avrebbe addirittura ammesso tra le righe di aver tradito Paolo Bonolis e i vari motivi della loro rottura. Insomma, quando si tratta della Bruganelli i tabù non sono certamente un problema!

Da diversi mesi a questa parte, la donna si è nuovamente fidanzata con Angelo Madonia, e tra i due non manca certamente la chimica.

La rivelazione scottante della speaker radiofonica

Tuttavia, a sconvolgere tutti quanti con una dichiarazione decisamente hot è stata proprio Ema Stokholma, una nota speaker e conduttrice radiofonica assai apprezzata in Rai. La donna è stata stata fidanzata in passato con il ballerino: tra i due scattò la scintilla durante un’edizione di Ballando con le Stelle (visto che facevano coppia anche all’interno del programma). Durante una sua recente ospitata a Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi, Ema ha ammesso di aver spesso fatto cose intime sul posto di lavoro: “Dove è successo? A Ballando! Come ho fatto? No, non dietro le quinte dove siamo ripresi, ma in camerino. Non vi stupite, non solo nel mio camerino succedeva…”.

Nonostante la Stokholma non abbia espressamente detto il nome di Angelo, gli spettatori hanno semplicemente fatto 2+2.

La risposta di Sonia Bruganelli

Questa ammissione scottante è arrivata anche all’orecchio di Sonia Bruganelli e, come riportato da GossipeTv.it, la sua riposta non è tardata ad arrivare. “Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho ballato anche con un altro maestro per evitare rumors”, ha commentato divertita la donna sulle proprie storie Instagram.

E in effetti le cose non sono andate proprio rose e fiori a Sonia Bruganelli, al contrario della speaker radiofonica che si è decisamente divertita!