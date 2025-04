Barbara D’Urso, dopo il litigio furibondo arriva l’ammissione pubblica: “Mi manchi, caprone” | La sua assenza è devastante

Dopo il violento litigio avvenuto in diretta nazionale, Barbara D’Urso è tornata a parlare dell’uomo sui social e a dire la sua.

Barbara D’Urso è tornata a parlare sui social di un tema abbastanza delicato. Dopo aver discusso in diretta nazionale col noto volto dello spettacolo, ha deciso di mandargli un messaggio di solidarietà e amore.

Inutile dire che il gesto della conduttrice è stato particolarmente apprezzato dai fan, ed è poi divenuto virale sui social. Ma ecco cosa è accaduto.

Negli ultimi mesi, Barbara D’Urso è un po’ ‘scomparsa’ dalla televisione, a seguito della decisione presa dall’AD di Mediaset di estrometterla da Pomeriggio 5. Da quel momento in poi, la conduttrice ha faticato a trovare un suo spazio televisivo ed è apparsa solamente come “ballerina per una notte” nel dancing-show della collega Milly Carlucci.

In queste ore, però, Barbara ha deciso di tornare a parlare sui social e ne ha approfittato per mandare un caloroso abbraccio ad un suo storico ‘nemico’.

Le parole di Barbara D’Urso sui social

Proprio in queste ore, la D’Urso è tornata a parlare sui social per mandare un messaggio di supporto a Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte, proprio nelle ultime settimane, è stato ricoverato all’interno del Policlinico Gemelli di Roma a causa di un grave momento di depressione. Questo suo lungo periodo di instabilità lo ha portato a rinunciare persino al nutrimento, causandogli così seri problemi di salute. La conduttrice ha quindi deciso di dargli un caloroso abbraccio mediatico, visto che i due si conoscono ormai da diverso tempo. Il critico d’arte è stato infatti invitato spesso a Pomeriggio 5 per analizzare assieme a lei le varie tematiche sociali proposte dal rotocalco.

Ma adesso, a prescindere da alcune memorabili risse televisive con Vittorio, Barbara ha cercato di strappargli un sorriso con questa ammissione pubblica..

La verità dietro al loro rapporto ‘burrascoso’

La donna ha cominciato il suo video, poi caricato sui social, dicendo che non va bene che lui adesso stia così: “No, no, no, no, ma tu dimmi una cosa, ma nel caso io tornassi in televisione secondo te io con chi litigo? Con chi litigo? Chi viene in trasmissione a urlarmi, a dirmi capra?” ha poi proseguito la conduttrice. Dalle sue parole piene d’amore trapela una sua forte preoccupazione e la massima speranza che Vittorio torni a stare bene. Dopodiché, Barbara ha raccontato di quando, subito dopo la loro discussione in diretta tv, Sgarbi sia tornato in trasmissione per portarle delle rose: “Mi raccomando, forza, usciamo da questo tunnel… Hai capito caprone? Mi manchi”, ha infine aggiunto.

Inutile dire che le parole della donna hanno emozionato tutto quanti e Barbara avrà sicuramente scaldato anche il cuore di Vittorio!