Ilary Blasi, la confessione spiazzante a poche ore dalla diretta: “Ho molta paura” | Ora sì che rischia grosso

A poche ore dall’inizio della nuova avventura condotta da Ilary Blasi, arriva una confessione che ha spiazzato il pubblico.

Ilary Blasi sta per tornare sul piccolo schermo, questa volta non a condurre Battiti Live, ma in un nuovo programma Mediaset che è un mix tra un game show e un reality: parliamo di The Couple.

Tante cose sono state dette sull’ex moglie di Francesco Totti, il cui nome è spesso sotto i riflettori sia per la questione del suo divorzio, che per l’aspetto lavorativo. C’è chi sosteneva addirittura che non avrebbe più lavorato per Mediaset, dopo che il suo nome non era più associato all’Isola dei Famosi.

In realtà, com’è palese intuire, questi erano solo pettegolezzi senza fondamento, così come il suo ipotetico litigio avvenuto tra lei e Silvia Toffanin, sul quale hanno ironizzato entrambe a Verissimo qualche tempo fa.

Il nome di Ilary quindi è da diversi giorni tornato in auge per via della nuova avventura che l’attende, ma in pochi avrebbero mai pensato di poter udire quella confessione spiazzante. Ecco di chi stiamo parlando.

The Couple: cosa sappiamo finora

The Couple è il nuovo reality game che porterà nuovamente Ilary Blasi alla conduzione di un nuovo show Mediaset, ed esordirà il 7 aprile in prima serata su Canale 5. Da come possiamo leggere su Today.it, le puntate in tutto dovrebbero essere sei, quindi in assenza di modifiche sul palinsesto lo show dovrebbe terminare il 12 maggio. Qui, personaggi noti e comuni, un po’ come i Vip e Nip del GF, gareggeranno rigorosamente in coppia nel tentativo di accaparrarsi il faraonico montepremi finale.

I concorrenti dovranno cercare di superare varie prove, di natura sia fisica che psicologica, e nelle ultime ore sono emersi i nomi solo di alcuni concorrenti. Ad essere stati confermati sono stati Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e il suo migliore amico, nonché ex fidanzato, Pierangelo Greco. Attendiamo ovviamente i prossimi sviluppi nelle prossime ore.

La paura per il programma di Ilary Blasi

Ilary Blasi sta per cimentarsi in una nuova avventura, con il nuovo reality game The Couple. I fan non vedono l’ora di saperne di più e di vederla in azione, anche perché a Ilary l’esperienza alla conduzione non manca di certo. A tenere alto l’interesse ci sono anche quelle dichiarazioni rilasciate recentemente e che hanno spiazzato il pubblico, in quanto non tutti avrebbero mai pensato che Jasmine Carrisi potesse provare ansia sotto i riflettori, considerando il suo status di figlia d’arte.

Ebbene, a Mattino Cinque Jasmine ha rivelato a Federica Panicucci, come letto su lanostratv.it: “Ho molto paura delle sfide fisiche e devo dire che sto cercando di allenarmi un po’ di più ultimamente… Non sappiamo che sfide siano, purtroppo… E’ tutto al buio…”, rivelando inoltre di non avere informazioni o scoop in merito al programma, essendo lei all’oscuro di tutto.