Sonia Bruganelli pronta a distruggere Ballando con le Stelle: “Sono un kamikaze” | L’intervista esplosiva

Le assurde dichiarazioni di Sonia Bruganelli contro Ballando con le Stelle. La donna è pronta ad ammettere tutto quanto.

Sonia Bruganelli è sicuramente uno dei personaggi televisivi più discussi degli ultimi tempi. La donna, dopo aver salutato Mediaset ed essere sbarcata in Rai a Ballando con le Stelle, ha fatto particolarmente chiacchierare di sé. Dopo essere stata eliminata, infatti, Sonia si è lasciata andare ad un’intervista esplosiva.

A seguito della sua esperienza, ha voluto ammettere tutto quanto, e le sue dichiarazioni hanno gelato il pubblico in studio.

Sonia Bruganelli è sicuramente una bomba ad orologeria. La donna ha sempre dato modo di dimostrare il suo carattere fumantino e, proprio per questo, è da sempre un personaggio abbastanza divisivo per il pubblico italiano. Dopo essersi cimentata nel ruolo di ballerina di latino, la donna non ha convinto i giudici di Ballando con le Stelle, ed è stata eliminata.

Tuttavia, sembrerebbe che la Bruganelli abbia qualche sassolino nella scarpa e la sua intervista con Belve ne è stata la dimostrazione.

Le rivelazioni di Sonia Bruganelli a Belve

In queste ore è uscita una clip della puntata di Belve di Francesca Fagnani dove Sonia è stata una delle ospiti. Quando la giornalista le ha chiesto di parlare della sua esperienza con Ballando, la donna è scoppiata. “Ci avevo creduto che a qualcuno interessasse come miglioravo nel ballo, però che è successo? È successo che in realtà quando ho cominciato a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri 1:20, dicevo: interessa a qualcuno?”, ha confessato la donna a Belve.

Dopodiché ha spiegato come, a detta di lei, Ballando con le Stelle le avesse riservato un ruolo ben specifico.

NON L’ANTICIPAZIONE DELL’INTERVISTA A BELVE ADDIRITTURA 4 GIORNI PRIMA PER CREARE L’HYPE PER STASERA PER BALLANDO pic.twitter.com/jochB6JyCE — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) November 30, 2024

Il ruolo architettato per lei

A detta di Sonia, le sue coreografie duravano solamente una manciata di secondi, mentre le sue discussioni con i giudici andavano avanti per moltissimo tempo. “Allora ho detto: ma sarà che come ballo effettivamente interessi meno? Ed era effettivamente così… Se io sono lì che ballo e tu alzi la paletta, io sono un kamikaze, vado lì e faccio l’antipatica”. Insomma, a detta della Bruganelli, agli autori di Ballando con le Stelle non gli interessava davvero come ballasse, ma piuttosto che facesse un po’ di “baccano” con i giudici.

Inutile dire che questa sincerità della Bruganelli ha fatto chiacchierare moltissimo il mondo del web in questi giorni!