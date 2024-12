L’intervento estetico sfigura la supermodella, dalle passerelle mondiali alle lacrime amare: “Non riuscivo a guardarmi”

La supermodella ha raccontato il suo dramma: dopo quell’intervento estetico andato male che purtroppo l’ha sfigurata, lei non riusciva a guardarsi. Le sue parole hanno commosso tutti i suoi fan.

Le modelle per lavoro, basano la loro vita sul fascino e sulla perfetta forma fisica, in quanto per poter sfilare sulle varie passerelle devono rappresentare dei canoni di bellezza molto elevati. In diverse occasioni, i racconti rilasciati da chi le sfilate le ha fatte realmente hanno lasciato tutti senza parole.

Come la modella che ha rivelato che, per un famoso brand, le 12 ore prima del grande evento molte modelle non mangiavano nulla, se non un’arancia. Insomma, il loro è un mondo che sicuramente non fa per tutti.

Ovviamente non ci sono solo contro, ma per chi l’ha sempre sognato, questo mestiere è il più bello di mondo. I fan nel corso degli anni hanno visto sfilare bellezze quali Naomi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford e molte altre.

Proprio per l’amore che queste Dee scese in terra hanno riservato al loro lavoro, non stupisce che la supermodella, dopo quell’intervento estetico andato male, si sia isolata dal mondo. Non riusciva più a guardarsi allo specchio, al quale negli anni d’oro della sua carriera aveva affidato spesso la sua immagine perfetta.

Il pericolo del voler essere perfetti a tutti i costi

Ribadendo sempre il concetto che ognuno con il proprio corpo è libero di farci ciò che vuole, molte volte si tende a esagerare, in quanto non ci si sofferma mai su quello che siamo interiormente. La bellezza è relativa, e molto spesso deve venire da dentro di noi, e non da un bisturi. E poi sono visi bellissimi sono stati deturpati proprio a causa dell’ossessione per la perfezione assoluta. Che, manco a dirlo, non esiste.

In questi giorni poi, sono molte le persone che piangono proprio a causa di un intervento finito male, i cui risvolti sono ancora al vaglio degli inquirenti, che ha strappato una giovane già bellissima alla sua famiglia. Purtroppo queste notizie ci sono sempre state, in quanto non per tutti, purtroppo, il ritocchino dal chirurgo è stata una manna dal cielo. Prendete la nota supermodella, decisamente la sua vita è cambiata dopo quel giorno.

Il racconto della supermodella

Tra i vari racconti emersi nel corso degli anni in merito agli interventi chirurgici o estetici, trattamenti o ritocchini andati male, c’è quello della mitica supermodella Linda Evangelista, la cui bellezza lasciava tutti sempre senza fiato. Purtroppo, la modella, dopo essersi sottoposta alla criolipolisi, è rimasta sfigurata, come riportano da gossip.it.

Come ha rivelato lei stessa: “Mi sentivo difettosa, sentivo di non amarmi, e non capivo perché qualcuno avrebbe dovuto amarmi se io stessa non riuscivo a stare con me o a guardarmi…”. Per diverso tempo è sparita dalle scene, e ha dovuto lavorare molto su di sé per poter tornare a testa alta davanti alle telecamere, apparendo sempre bellissima come un tempo.