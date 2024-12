Pier Silvio Berlusconi, la verità sulla figlia segreta: “Sono stato un padre assente” | Oggi ha quasi l’età di Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi e tutta la verità sulla figlia nascosta. Ha praticamente l’età della sua compagna Silvia Toffanin.

Pier Silvio Berlusconi è l’attuale Amministratore Delegato di Mediaset e, sicuramente, è uno dei personaggi più influenti della nostra Nazione. Eppure della sua vita privata si sa veramente poco, e soprattutto quasi nessuno era a conoscenza di un fatto: l’uomo ha una figlia ormai adulta.

Recentemente, poi, si è lasciato andare a qualche dichiarazione sulla sua primogenita, e ha ammesso di essere stato un padre assente.

Attualmente Pier Silvio è felicemente impegnato con Silvia Toffanin, la timoniera di Verissimo e conduttrice di This is me. Prima di conoscerla, però, il direttore di Mediaset aveva avuto una relazione con Emanuela Mussida. In molti si ricorderanno sicuramente della donna e delle storiche paparazzate mentre era mano a mano con Berlusconi in giro per le vie di Milano. Non tutti però sono a conoscenza di un dettaglio: dalla loro relazione nacque una figlia.

Nonostante Pier Silvio non sia mai stato fotografato assieme a lei, attualmente ha più o meno l’età di Silvia Toffanin.

Chi è la figlia nascosta di Pier Silvio Berlusconi

La 52enne Emanuela Mussida, in passato, sfondò all’interno del mondo dello spettacolo come modella. Proprio durante quegli anni conobbe il figlio dell’ex presidente del Consiglio e scattò il colpo di fulmine. Sembrerebbe che i due si siano incontrati per la prima volta nel 1986 a Capodanno, nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Al tempo, Pier Silvio aveva poco più di diciassette anni, e anche Emanuela era veramente giovane. Soltanto quattro anni dopo, la ragazza rimase incinta, e mise al mondo Lucrezia Vittoria.

Erano ancora giovanissimi e avevano sicuramente ancora molto da imparare. Fatto sta che prima del 2001 tra i due finì e poco dopo Pier Silvio si innamorò di Silvia Toffanin.

Tutto quello che sappiamo su Lucrezia Vittoria

Attualmente Lucrezia Vittoria ha ben 34 anni, è una donna sposata e ha una figlia di nome Olivia. Oltre quindi ad essere suo padre, Pier Silvio è anche già nonno! Della ragazza si sa ben poco, se non che lei e il suo compagno Josh si sono conosciuti negli USA, dove si trovava in quel momento per i propri studi. Al contrario del padre, Lucrezia Vittoria non ha mai rilasciato alcuna intervista e di lei sono disponibili pochissime foto online. Nel 2008, Berlusconi ammise a Vanity Fair: “Per anni il rapporto con Lucrezia è stato complicato. Sono stato un padre oggettivamente non molto presente”.

Per fortuna però tra i due adesso c’è stato un lieto fine e Pier Silvio sembra interessarsi maggiormente della propria figlia Lucrezia Vittoria.