Sonia Bruganelli incontenibile sulle scappatelle: “I tradimenti non sono un problema” | Per Bonolis, oltre il danno la beffa

Sonia Bruganelli e le scioccanti rivelazioni sulle scappatelle extraconiugali. Cosa ne penserà il povero Paolo Bonolis?

Ormai si sa, la storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è conclusa definitivamente, e i due hanno deciso di prendere due strade differenti. Durante una recente intervista, la donna ha rilasciato qualche chicca in più sulle scappatelle extraconiugali. Inutile dire che le sue parole hanno lasciato senza parole i telespettatori e il mondo del web.

Ma cosa ne pensa l’ormai ex marito di queste sue parole? Sicuramente deve essere stata una mazzata per il conduttore!

Sonia e Paolo sono stati una coppia formidabile per tantissimi anni. Oltre ad essere stati marito e moglie, i due hanno condiviso anche moltissimi progetti lavorativi. Dal loro amore sono nati poi i figli Davide, Silvia e Adele e la famiglia è entrata nel cuore di moltissimi italiani. Eppure, da circa un anno i due hanno annunciato la loro rottura, nonostante abbiano continuato a mantenere un bellissimo rapporto.

In queste ore, tuttavia, Sonia ha rilasciato delle dichiarazioni che potrebbero certamente incrinare questo rapporto.

Cosa ne pensa Sonia Bruganelli delle corna

Ospite di una puntata di Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi, la donna ha risposto onestamente a tutte le domande proposte. Ad un certo punto, la conduttrice le ha voluto chiedere quale sia il suo pensiero sui tradimenti. Già in passato, durante un’intervista per Belve, Sonia aveva ammesso pubblicamente di aver tradito Paolo e, a mesi di distanza, la sua risposta è stata decisamente coerente: “I tradimenti non sono un problema, se sono figli di malesseri dichiarati, figli di separazioni momentanee“.

Quando poi Alessia le ha chiesto se non siano un problema per chi tradisce, oppure per chi li riceve, la risposta di Sonia ha gelato il pubblico in studio.

La giustificazione che ha spiazzato gli italiani

Dopo un breve istante di pausa, Sonia ha spiegato ad Alessia che esistono tradimenti più ‘accettabili’ rispetto ad altri. “Può succedere che in un rapporto lungo che uno possa avere un periodo di difficoltà e possa arrivare a fare un qualcosa… Io posso passare sopra ad un tradimento, cioè una notte con un’altra donna, piuttosto che mesi e mesi di messaggini“. Dalle parole della donna, è possibile capire quindi come sia andata effettivamente a finire con Paolo Bonolis e le ragioni per cui la donna avrebbe commesso certe scappatelle.

Insomma, Sonia continua a sostenere che esistano delle ragioni per quel suo gesto, ma Paolo Bonolis cosa ne penserà al riguardo?