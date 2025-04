Gaia, dopo Sanremo la precisazione sul coming out: “Così mi fanno cantare al gaypride” | La polemica infuria

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Gaia ha rilasciato una precisazione in merito al coming out e sui social impazza la polemica.

Gaia Gozzi, conosciuta semplicemente come Gaia, è una delle cantanti del momento, e ha portato una ventata di novità nel panorama musicale italiano con la sua voce fresca e le sue fantastiche coreografie.

Ormai sono diventate virali le sue prove con il noto coreografo Carlos Diaz, i cui versi per accompagnare i movimenti dei suoi clienti si sono trasformati persino in un trend su TikTok. Gaia, oltre a muoversi divinamente, ha fatto cantare l’Italia con Chiamo io, Chiami tu.

Se sul palco dà tutta se stessa e i fan ne riescono ad apprezzare e conoscere ogni sfaccettatura, non si può dire lo stesso della sua vita privata, essendo lei molto riservata. Di recente è infatti tornata a parlare di quei rumors in merito al presunto flirt avuto con Olly, totalmente smentito dalla cantante, la quale ha confermato che loro due sono solo amici.

Proprio per questa riservatezza, i fan sono curiosi di saperne di più. Così, Gaia ha voluto precisare un dettaglio in merito al presunto coming out che ha generato polemiche sui social, con chi l’ha difesa e chi invece le è andato contro.

Il tributo di Valeria Marini a Gaia

Prima di rivelarvi cos’ha dichiarato Gaia in merito alla sua vita privata, volevamo riportarvi un fatto successo qualche giorno fa, con il tributo che Valeria Marini ha voluto rilasciare a Gaia, al suo brano e alla sua iconica coreografia. Infatti, durante l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, la Valeriona nazionale si è esibita sulle note di Chiamo io, chiami tu, eseguendo la famosa coreografia alla perfezione.

Naturalmente, Valeria ha lasciato tutti incantati come solo lei sa fare, tant’è che la stessa cantante ha scritto sui social: “Quel movimento di bacino… quel dannato movimento di bacino. Grazie Valeria, te se ama! Baci stellari”.

Le parole di Gaia

Coreografia a parte, Gaia, ha voluto rilasciare una precisazione in merito al discorso del coming out, e le critiche non sono mancate sui social. In una recente intervista al Messaggero, letta su kisskiss.it, la cantante che ha partecipato a X Factor e ad Amici ha voluto precisare in merito alla sua sessualità: “Vivo la mia sessualità con serenità, non sento il bisogno di fare coming out…“.

A queste parole, i commenti sono stati vari, con chi l’ha appoggiata e chi invece l’ha criticata aspramente, come questo utente che ha scritto, simulando un presunto retropensiero di Gaia: “Così mi fanno cantare al gay pride”.