Sonia Bruganelli incastrata, la rivelazione sull’ex marito: “Ecco perché si è raffreddato”| Il rapporto è andato in frantumi

In queste ore sono divenute virali le rivelazioni sull’ex marito di Sonia Bruganelli. Il rapporto si era raffreddato da tempo…

Per molto tempo Sonia Bruganelli è stata la ‘moglie di’, ma oggi la donna sembra essere più libera e indipendente che mai. Eppure, proprio in queste ore, sono riemerse delle dichiarazioni sull’ex marito Paolo Bonolis che non sono certamente passate inosservate.

Il rapporto è ormai in frantumi e i telespettatori italiani sperano ancora oggi in un loro ripensamento.

Sonia Bruganelli è un noto personaggio della televisione, e per moltissimi anni è stata al fianco di Paolo Bonolis. Il loro amore sembrava più forte che mai, eppure, qualche mese fa, i due hanno annunciato di essersi separati definitivamente. Inutile dire che la notizia aveva fatto il giro del web e per tempo non s’è parlato d’altro.

In queste ore, però, sono riemerse delle rilevazioni sull’ex marito che nessuno si sarebbe potuto immaginare.

La confessione su Paolo Bonolis

In queste ore è divenuta virale l’intervista di Marco Salvati a 361Lounge. L’uomo è lo storico autore che per anni e anni ha collaborato con Paolo Bonolis, in molteplici delle sue trasmissioni. Da tempo però i due non sono stati più visti lavorare né collaborare assieme, e la cosa ha insospettito molti. Così, durante la sua intervista, l’uomo ha raccontato che i due si sono allontanati da tempo: “Non è un mistero che da quando c’è stato quell’incidente, il rapporto si è raffreddato, però confido che la vita ci riporti insieme dopo 20 anni di amicizia fraterna”.

Ma a quale incidente ha fatto riferimento Salvati? Sembrerebbe che ci sia proprio lo zampino di Sonia Bruganelli.

Marco Salvati parla x la prima volta a #361Lounge del rapporto attuale con #PaoloBonolis: “Non è un mistero che si sia raffreddato dopo quell’incidente (la lite con #SoniaBruganelli). Ma confido che la vita ci riporti insieme dopo 20 anni di amicizia fraterna, almeno da colleghi” pic.twitter.com/2UVNecAV7c — GraceSomehow (@LaSambruna) November 25, 2024

Sonia Bruganelli la causa del loro litigio

Ebbene sì, Marco Salvati ha ammesso che la motivazione per cui si sia allontanato da Paolo Bonolis sia proprio l’ex moglie Sonia Bruganelli. “Sono la persona meno adatta a parlare della questione. È un fatto noto che non scorra buon sangue tra me e Sonia Bruganelli. È una cosa vecchia che è stata ritirata fuori”, ha spiegato l’autore durante il podcast. Senza andare troppo nel dettaglio, l’uomo ha spiegato che accadde un disguido a Formentera, e che da quel momento tra i due non è più scorso buon sangue.

Insomma, sembrerebbe che tra Salvati e Bonolis il rapporto sia andato in frantumi proprio per Sonia Bruganelli.