Forum, avvocato del programma indagato per stalking e percosse: “Tu non sai chi sono io!” | A gennaio la resa dei conti

In queste ore, l’avvocato della trasmissione Forum è nella bufera. La motivazione? Un’accusa di molestie…

Forum è la storica trasmissione italiana che tratta di Giustizia e legge. Eppure, proprio in queste ore, l’avvocato della trasmissione è stato gravemente accusato di molestie e stalking. Tra poco ci sarà la resa dei conti, e la notizia ha immediatamente fatto il giro del web.

Ecco però nel dettaglio che cosa è accaduto e perché questa volta in Tribunale dovrà finirci direttamente l’avvocato.

Forum è tra le trasmissioni più seguite e apprezzate del palinsesto televisivo italiano. Le storie raccontate appassionano gli italiani da molti anni a questa parte, e molte di esse possono sembrare addirittura surreali. Tra i vari avvocati del programma, troviamo anche Chiara Doria. La donna si impegna spesso a difendere i propri clienti e, attualmente, è diventata anche particolarmente seguita sui social.

In queste ore però, la donna e suo marito Gabriele Durante sono stati accusati di stalking. La notizia ha sconvolto tutti i telespettatori.

La diatriba con i vicini di casa

Questa pesante denuncia le è arrivata direttamente dai propri vicini di casa a Nardò, in provincia di Lecce. Sara D’Ostuni è uno dei nomi che rientrerebbe tra le presunte vittime dell’avvocato, e ha denunciato la coppia per molestie e dispetti avvenuti nel corso degli anni. Sembrerebbe che D’Ostuni sia stata spesso infastidita volontariamente da musica ad alto volume, immondizia lanciata nel proprio giardino e persino medicinali abbandonati (pericolosi se ingeriti dal proprio figlio). Tutto sarebbe cominciato nel 2022, e da allora la donna avrebbe vissuto in uno stato di ansia continuo, che l’avrebbe addirittura costretta a installare delle telecamere di sicurezza.

Non sarebbero poi mancate le minacce da parte di Chiara Doria, la quale avrebbe cercato di intimorire così la propria vicina di casa.

Le minacce da parte di Chiara Doria

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, l’avvocata avrebbe tentato di minacciare così D’Ostuni: “Tu non sai chi sono io, sono un’avvocata di fama, con studio a Roma ed esperienze sul campo. Nella mia abitazione posso fare quello che voglio, lo dice la legge, ignorante”. Come se non bastasse, i rispettivi mariti delle due donne sarebbero finiti in una rissa, la quale ha provocato una frattura della mascella al marito di Sara. In queste ore Chiara avrebbe però contattato la redazione del magazine, avvertendoli che anche lei, in passato, aveva denunciato per prima la vicina di casa.

Non ci resta quindi che aspettare l’udienza del 16 di Gennaio per scoprire quale vicino di casa l’avrà vinta in questa “guerra”.