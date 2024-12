GF, ex gieffino nella bufera per le rivelazioni hot su Lorenzo Spolverato | Ecco chi ha spifferato tutto alla mamma di Shaila

Caos al Grande Fratello, dopo quella frase rilasciata dalla mamma di Shaila, l’ex gieffino è finito nella bufera per quella rivelazione hot su Lorenzo Spolverato.

Al Grande Fratello, ultimamente, stanno succedendo molti fatti che hanno finalmente rialzato l’asticella degli ascolti di questa edizione. Lo sappiamo, ormai sono diversi anni che lo share è sempre altalenante nei confronti di questo reality.

C’è da dire però che una bella fetta di pubblico raramente cambia canale quando Alfonso parla, per questo motivo lo show, tra alti e bassi, prosegue comunque la sua strada. Anche perché si passano momenti di calma piatta ad altri super movimentati.

Anche in questo momento ci sono diverse storie aperte, dal finale inaspettato: si passa dall’ingresso nella Casa di nuovi gieffini, fino alla relazione chiacchierata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Ed è proprio in merito a Lorenzo che il gossip sta impazzando da qualche giorno a questa parte. Un ex gieffino è finito nella bufera per quelle presunte rivelazioni hot che egli avrebbe condiviso con la mamma di Shaila.

Dalla mamma di Shaila a Deianira Marzano

Questa storia sta scuotendo molto l’opinione pubblica, quindi, per chi se la fosse persa, siamo qui a riportarvi i fatti in maniera neutrale, giusto per permettervi di capire cosa sta succedendo. Tutto è iniziato con l’ingresso della mamma di Shaila Gatta al Grande Fratello per bacchettare la figlia sul suo presunto cambio di mood da quando fa coppia fissa con Lorenzo Spolverato. Prima di uscire, la donna ha sussurrato alla figlia: “Lui è gay! Chi lo dice? Lo dicono tutti, anche Tommy“.

Da qui è successo di tutto, con Lorenzo che ha negato, il padre di lui che ha confermato la dichiarazione del figlio e infine con la storia social rilasciata da Deianira Marzano nella quale è stato riportato un messaggio anonimo inviatole da un utente: “Ciao Deia, confermo: si tratta di Tommaso Zorzi, amico di Lorenzo da anni…”, parlando quindi di un presunto flirt tra Tommaso Zorzi e Lorenzo Spolverato. Secondo un’altra versione, Zorzi avrebbe invece diffuso semplicemente il pettegolezzo in merito alla presunta omosessualità dell’attuale concorrente.

La replica dell’ex gieffino a questa storia

Da giorni sui social leggiamo di quelle presunti voci su un’ipotetica storia mai confermata tra Tommaso Zorzi e Lorenzo Spolverato. L’ex vincitore del GF, dopo aver letto di questa storia, ha deciso di intervenire pubblicamente, smentendo categoricamente queste voci con un video social molto diretto: “Da ieri si sta dilettando a dare notizie assolutamente false sul mio conto riguardo un certo Lorenzo, dicendo che io ho avuto una storia con lui, una relazione segreta…”.

Non fa nomi, e parla di una “tale signora del gossip“, e per molti utenti sui social si starebbe riferendo proprio alla Marzano. A prescindere da questo, Tommaso ha rivelato di aver querelato chi ha dato per certa questa notizia. Come finirà questa storia dunque non si è ancora capito, per ora quindi tutto resta avvolto nel mistero…