Simone Cristicchi vuota il sacco: “Sono stato minacciato” | La triste verità dietro lo show lascia di sasso i fan

Ecco che cosa ha rivelato Simone Cristicchi che ha lasciato tutti senza parole in merito alla verità dietro allo show.

Il suo nome è uno di quelli più nominati del Festival di Sanremo 2025: parliamo di Simone Cristicchi, il quale ha fatto commuovere tutti con la sua ballad Quando sarai piccola, il brano dedicato alla malattia degenerativa che ha colpito la sua mamma.

Questa canzone è riuscita a far provare sensazioni profonde a molti spettatori, i quali hanno si sono immedesimati in quelle parole che riaccendono emozioni ancestrali e universali nel cuore. Abbiamo visto commuoversi alla stessa maniera Gerry Scotti, Carlo Conti, Lino Banfi e Mara Venier. Per non parlare di tutte le mamme e nonne italiane.

Ovviamente, come succede spesso, un testo può dividere l’opinione pubblica, con chi lo incensa e chi lo relega al fondo della classifica, arrivando persino ad accendere il dibattito tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti.

A ogni modo, Simone si sta godendo il momento, anche se le sue parole in merito a quelle minacce ricevute hanno lasciato tutti senza parole. Ecco che cos’è successo dopo che ha partecipato allo show.

La reazione di Simone Cristicchi in merito alla polemica

Quando sarai piccola di Simone Cristicchi ha diviso l’opinione pubblica del dopo Festival di Sanremo 2025, in quanto c’è stato chi l’ha adorata e chi invece l’ha criticata. Lo stesso cantautore ha voluto esprimere la sua opinione in merito a questa disputa.

Ecco che cosa ha rivelato: “C’è stato qualcosina che mi ha non infastidito ma che non mi aspettavo, perché è stata messa in dubbio la mia integrità morale, e mi sembra strano perché io ho invece un percorso molto coerente…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Cristicchi (@cristicchi)

Le parole di Simone dopo lo show

Simone Cristicchi ha inoltre rievocato un evento che ha lasciato tutti quanti senza parole. Egli stava portando in scena lo spettacolo teatrale “Magazzino 18”, ispirato all’esodo istriano nel secondo dopoguerra, e la delicata tematica dello show lo avrebbe esposto a una situazione raggelante.

Come riportato da liberoquotidiano.it, Cristicchi ha riferito: “Sono stato minacciato da gruppi politici piccoli e ininfluenti, contestavano la mia versione di quegli episodi. In ogni caso per tre anni e mezzo la Digos ha deciso di mettermi sotto scorta. E fare gli spettacoli con polizia e carabinieri intorno è stato pesante…”. Nonostante tutto, Simone sa benissimo come vorrebbe essere ricordato: “L’anno scorso Papa Francesco ha invitato alcuni artisti nella Cappella Sistina e ci ha definito Profeti della Bellezza. Ecco, io vorrei essere davvero così”.