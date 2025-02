Maria De Filippi e figlioccio segreto: “Sei nato grazie a lei” | Il mistero svelato davanti a tutta Italia

Quel bambino è nato grazie a Maria De Filippi, gliel’ha confessato lui stesso davanti a tutta Italia. Ecco di chi stiamo parlando.

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una delle colonne portanti di Mediaset, e insieme a Gerry Scotti e Paolo Bonolis formano I Tre Moschettieri di Pier Silvio Berlusconi.

La queen è nota per far volare lo share con ogni sua apparizione, e ogni suo programma è un successo: passiamo da Uomini e Donne a C’è posta per te, fino ad arrivare ad Amici e così via.

Le sue intuizioni sono puro genio, per questo dall’emittente privata se la tengono stretta, e inoltre la sua dedizione al lavoro è encomiabile: lo abbiamo visto anche dopo la scomparsa del suo adorato Maurizio Costanzo. È infatti tornata in TV a tempo di record, sempre con la stessa professionalità che la contraddistingue, anche se con un sorriso diverso da prima.

Maria può tutto, diciamocelo chiaro, anche far nascere i bambini. Ecco che cosa ha rivelato il volto noto della TV sul misterioso figlioccio della presentatrice.

Le voci su Maria De Filippi

Prima di rivelarvi l’aneddoto in apertura, volevamo riportarvi le indiscrezioni fornite da Dagospia in merito al possibile rifiuto di Maria De Filippi a partecipare al Festival di Sanremo 2025. Pare che, come possiamo leggere da notizie.virgilio.it, la conduttrice non avrebbe voluto replicare la sua collaborazione con Carlo Conti che abbiamo visto nel 2017.

Ovviamente, non ci sono conferme in merito, quindi non sappiamo come siano andati i fatti; semplicemente possiamo dire che Maria continua a condurre i suoi programmi e che la sua esperienza al Festival resterà comunque negli annali per il successo ottenuto. A prendere le sue veci direttamente da Mediaset durante la prima serata è stato il suo collega Gerry Scotti, il quale ha svolto anch’esso un magnifico lavoro.

“Il figlioccio” di Maria De Filippi

Cosa vuol dire che grazie a Maria De Filippi è nato quel dolcissimo bambino? Ebbene, questa è la storia che il suo papà ha voluto raccontare direttamente al bimbo, visto che grazie alla nota conduttrice e al suo programma, Uomini e Donne, egli avrebbe incontrato la sua mamma, con la quale ha formato una bellissima famiglia.

Parliamo di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, una delle coppie più amate del dating di Queen Mary, la cui storia d’amore prosegue a gonfie vele, ovviamente tra alti e bassi come tutti, da quando sono usciti insieme dallo studio, mettendo al mondo i piccoli Domenico Ethan e Achille. Ed è proprio al suo primogenito che Pietro ha spiegato come ha conosciuto la sua mamma: “Ci siamo conosciuti in televisione, in un programma dove le persone si fidanzano… e così siete nati voi. Quindi Ethan tu sei nato grazie a un programma televisivo e a una signora che si chiama Maria. Lei ha fatto fidanzare me e la mamma. Chi è Maria? Sappi che tu sei nato grazie a lei. È una signora bionda, te la farò conoscere…”. Da queen a Cupido il passo è breve!