Selvaggia Lucarelli senza filtri: “Tradita, è stata una vigliaccata” | Dopo il brutale colpo basso sputa fuori la sua versione

Ecco che cosa ha rivelato Selvaggia Lucarelli in merito a quel “tradimento“. È stata “una coltellata”, come ha rivelato lei stessa.

Selvaggia Lucarelli è la nota giornalista, conduttrice, scrittrice, blogger e persino giudice a Ballando con le stelle, al fianco di Milly Carlucci e degli altri giurati.

Spesso al centro dei riflettori per le sue parole e i suoi scritti caustici, il personaggio pubblico ha una schiera di followers che non l’abbandonano mai.

Ma i fan non sono interessati soltanto al suo lavoro, ma anche alla sua storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli, con il quale appare spesso sui social, formando un quadretto delizioso apprezzato dai più romantici. Insieme a lui e al figlio Leon, infatti, formano una funzionale famiglia allargata.

In rete in queste ore, però, si parla molto delle parole rilasciate a cuor leggero da Selvaggia in merito a quel “tradimento” e al motivo per cui l’ha dovuto fare. Leggiamo la sua versione.

Selvaggia, Lorenzo e la loro relazione

Qualche mese fa, molti followers hanno iniziato a chiedersi se Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si fossero lasciati, esprimendo la loro preoccupazione, essendo loro una delle coppie attualmente più amate. Ne hanno parlato anche gli stessi in un post social, ma da quello che possiamo vedere la coppia è più unita che mai, come in fondo hanno sempre confermato anche i diretti interessati.

Recentemente, Selvaggia è stata contestata da una donna fuori dall’hotel di Sanremo. Ne è scaturito un botta e risposta acceso tra le due, con la giornalista che ha intimato alla fine la donna: “Se continui a parlare, chiamo i carabinieri…”. In tutto questo, Lorenzo è sempre stato al suo fianco, difendendola a spada tratta. Ovviamente è inutile dire che il video è diventato virale sui social nel giro di poco.

Le parole di Selvaggia su quel tradimento

Ma se tra Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli procede tutto liscio, perché sui social si parla di un “tradimento”? Facciamo chiarezza, in quanto hanno fatto scalpore le parole rilasciate dalla giornalista al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan in merito al suo voto negativo nei confronti di Federica Nargi a Ballando con le stelle. Selvaggia ha rivelato: “L’ho dovuto fare, c’era Bianca Guaccero che era troppo brava”.

Come leggiamo su gossipetv, la Lucarelli ha inoltre dichiarato: “Io stasera a Federica devo dare 10, perché dopo che le ho dato zero alla finale, l’ho tradita e devo rimediare”. E ancora: “Alla finale l’ho tradita, lo so, una coltellata, però l’ho dovuto fare. Ho fatto un’infamata, devo dire la verità. È stata una vigliaccata…“. Alla fine la Nargi, dopo averla ringraziata comunque per quell’ammissione, ironicamente ha risposto. “Mi sono sempre detta ‘Selvaggia è una donna intelligente’. Quindi tutto molto bello, ma alla fine me l’ha messa in quel posto”.