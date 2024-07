Simona Ventura, è bufera sulle nozze: il gestaccio di Valeria Marini scandalizza l’Italia: “La Regina delle oche giulive!”

Durante le nozze della conduttrice Simona Ventura è accaduta una bufera. Le immagini hanno sollevato moltissime critiche.

In questi ultimi giorni sono circolate sul web molteplici immagini del matrimonio della mitica Simona Ventura. La donna ha infatti celebrato il suo amore con Giovanni Terzi e i festeggiamenti sono stati a dir poco memorabili. Nonostante ciò, proprio durante le nozze è accaduta una bufera con Valeria Marini e le immagini hanno sollevato moltissime critiche. Ecco però che cosa è accaduto e perché non s’è parlato d’altro.

Simona Ventura, dopo un duro periodo vissuto, è riuscita ad avere finalmente un bellissimo momento di serenità al fianco del suo Giovanni.

I due hanno infatti deciso di sposarsi e di celebrare per sempre il loro amore. Giovanni Terzi è un noto scrittore e giornalista italiano, il quale è riuscito a far riscoprire la gioia di un affetto stabile alla conduttrice. La donna si era già sposata in passato con Stefano Bettarini, ma la coppia non ha beneficiato di un lieto fine. Le nozze di Simona e Giovanni hanno visto diversi volti dello spettacolo come invitati e l’evento è stato meraviglioso.

Eppure, durante i festeggiamenti Valeria Marini ha commesso un gestaccio che ha sollevato molteplici critiche.

Cosa è accaduto durante le nozze di Simona Ventura

Il matrimonio è stato celebrato al Grand Hotel di Rimini ed è stato organizzato dal volto di Real Time Enzo Miccio. La coppia ha condiviso sui social diversi momenti, come quello del fatidico sì, delle loro mani incrociate con gli anelli e della festa organizzata al termine della cerimonia. Proprio durante il lancio del bouquet, è accaduta una scena che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tutto il web. Diversi volti dello spettacolo si sono infatti posizionati dietro alla spalle della conduttrice, sperando di acciuffare l’ambito mazzo di fiori.

Durante questo momento Valeria Marini ha immediatamente sfruttato l’occasione e, dopo essersi sbracciata per qualche secondo, è riuscita a chiappare il bouquet della Ventura. Ma…

La regina delle oche giulive — P.Anna (@PAnna97863712) July 7, 2024

Perché il mondo del web si è scatenato

Tutti quanti conosciamo la stellare Valeria Marini, e sappiamo che la donna è una bomba ad orologeria. Anche durante questo momento ha dunque esibito tutta la sua energia, contendendosi con un’altra ospite il bouquet di Super Simo. Sul web alcuni utenti hanno bollato il suo gesto come pura maleducazione, e uno in particolare l’ha definita persino: “La regina delle oche giulive”. Qualcuno altro ha invece ironizzato sul fatto che la showgirl sembrasse pronta a innescare una rissa pur di accaparrarsi il mazzo di fiori della sposa. Anche se le critiche non sono tardate ad arrivare, alcuni fan della Marini sono impazziti dalle risate per le immagini circolate in rete.

Insomma, possiamo dire che il matrimonio di Simona Ventura è stato sicuramente un evento assai movimentato!