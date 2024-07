Fiordaliso sgancia la bomba, il drammatico retroscena sulla nascita del figlio Paolino: “Ho rischiato di perderlo”

Fiordaliso ha rivelato quella triste verità a distanza di anni che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Visibilmente molto commossa, ha svelato un drammatico retroscena sul figlio Paolino.

È una delle cantautrici più brave del panorama della musica italiana degli anni ’80: stiamo parlando di Fiordaliso, la cui voce e brani saranno ricordati per sempre. Per questo motivo i suoi fan continuano a seguirla, per non parlare della nuova generazione che la conosce come “Zia Fiorda“.

Dopo il suo ingresso al Grande Fratello, la cantante è riuscita a farsi conoscere infatti anche dalla Generazione Z e farsi ricordare da tutti coloro che la seguivano da sempre. All’interno della Casa Fiordaliso è stata di grande conforto per gli altri inquilini e, come ha rivelato lei stessa, era come se fossero “tutti figli suoi“.

Ma Fiordaliso di figli veri ne ha due: parliamo di Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli. Sebbene molto diversi a livello caratteriale e di scelte di vita, entrambi sono molto legati alla loro celebre mamma, come ama ripetere l’ex gieffina.

Eppure, c’è un aneddoto drammatico sul figlio Paolo che avrebbe potuto distruggere Fiordaliso. Ecco che cosa ha rivelato in merito.

Fiordaliso e il racconto drammatico

Fiordaliso è una nota cantante, famosa per brani quali Non voglio mica la luna, Accidenti a te, Sola no, non ci sto e così via. Se da una parte la sua carriera è stata brillante, dall’altra la sua vita privata si è rivelata veramente complicata e tortuosa. Marina Fiordaliso, questo è il suo vero nome, è rimasta incinta a soli 15 anni, ma dopo essersi sposata con il padre del bambino ha vissuto momenti terribili, in cui veniva spesso picchiata da lui, come ha rivelato.

Fortunatamente è riuscita a lasciarlo, ma in seguito le cose non sono andate tanto meglio, in quanto anche il suo secondo matrimonio non ha avuto l’happy ending sperato. Ad oggi è single, e ha rivelato di non essere mai stata tanto felice, poiché si gode i suoi due figli, Sebastiano e Paolino, e la nipotina Rebecca Luna.

Fiordaliso ha fatto di tutto per i figli

Fiordaliso è sempre stata una donna molto forte, e a prescindere da tutto quello che ha sofferto da giovane e dal doloroso lutto per la morte dei genitori, ha trovato la forza per andare avanti. Se ce l’ha fatta è stato anche grazie ai suoi figli, con i quali ha un bellissimo rapporto. D’altronde, ha fatto veramente di tutto pur di proteggerli.

Paolo Tonoli, conosciuto come Paolino, è molto attaccato alla mamma: l’abbiamo visto persino farle una sorpresa durante la sua permanenza al GF. Di professione regista, il secondogenito di Fiordaliso non ama stare davanti alle telecamere come la mamma, ma piuttosto dietro, a “muovere i fili”. Altre informazioni sulle vite dei suoi figli non ce ne sono, in quanto sono molto riservati; sappiamo soltanto quello che ha rivelato Fiordaliso a Verissimo qualche tempo fa: “Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta“. E si è classificata ancora una volta come una super-mamma.