Simona Ventura chiude la porta in faccia alla Rai, non ha voluto sentire ragioni | Delusione alle stelle per i fan

Cosa vuol dire che Simona Ventura ha detto “no” alla Rai, portando scalpore nei fan?

Simona Ventura è uno dei volti più amati del piccolo schermo, in quanto la sua energia e positività sono contagiose: per questo i suoi fan semplicemente la seguono ovunque. Nel corso degli anni ha presentato un po’ di tutto, dai reality fino ai programmi di intrattenimento.

Il suo nome infatti spicca da anni ormai nello show della Rai, Citofonare Rai 2 e in quello di Canale 9, Che tempo che fa, insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ovviamente il curriculum di Super Simo è molto lungo e sono molteplici i lavori che l’hanno resa la conduttrice che tutti conosciamo.

Inoltre, oltre al suo lavoro, Simona viene seguita anche per la sua vita sentimentale, in quanto il matrimonio con Giovanni Terzi è stato seguito da tutti i fan più fedeli, generando molta commozione fin dalla proposta, avvenuta ai microfoni di Ballando con le stelle.

Eppure, nelle ultime ore il pubblico è rimasto sorpreso del fatto che la Ventura abbia rinunciato al programma della Rai. Che cosa sarà successo?

Una svolta per Simona Ventura

Simona Ventura ferma non ci sa stare, e si prepara a un futuro brillante anche per questo 2025, in quanto la sua agenda è fitta di impegni. Con la voglia di cambiare sempre direzione senza mai sedersi sugli allori, è di qualche settimana fa la notizia che la conduttrice avrebbe detto addio al suo storico manager, Lucio Presta. Ad anticipare questo scoop – non ancora confermato o smentito dai diretti interessati – è stato Giuseppe Candela, il quale su X ha riportato: “Si è interrotto da qualche mese il rapporto professionale tra Simona Ventura e l’Arcobaleno Tre di Lucio Presta. I due si sarebbero detti addio in modo “civile””.

Secondo Alberto Dandolo, inoltre, Super Simo potrebbe anche tornare in Mediaset: “Simona Ventura scalda i motori per l’autunno tv. La domenica tornerà al timone di Citofonare Rai2 con Paola Perego e siederà al Tavolo di Che Tempo Che Fa (Nove). Nel 2025 condurrà un adventure game su Rai 2… Mediaset potrebbe anche affidarle una sfida ambiziosa su Canale5“. Ovviamente non c’è nessuna certezza in merito, sarà il tempo a dirci chi ha ragione. E in merito al due di picche alla Rai?

Il “no” di Simona Ventura

Simona Ventura pare abbia detto di “no” alla Rai per quel nuovo programma, e i fan non sanno più cosa pensare. Come ha anticipato Davide Maggio, la Ventura: “ha deciso di rifiutare il nuovo adventure game di Rai2, in onda nell’autunno 2025. Il motivo è legato all’impossibilità di conciliare gli impegni già in essere (Citofonare Rai2 e Che Tempo Che Fa) con il nuovo show…”.

Inoltre, per registrare le puntate: “del reality on the road, che si terranno in Calabria a marzo, Simona avrebbe dovuto rinunciare a sei puntate di entrambi i programmi“. Attendiamo quindi conferme o smentite dalla Rai o da Simona Ventura in merito a questa indiscrezione.