Eurovision, Emma Marrone a ruota libera sulla partecipazione di Lucio Corsi: “Io non mi vanterei” | L’asfaltata epica

Emma Marrone è finita al centro dell’attenzione a seguito dell’annuncio della partecipazione di Lucio Corsi all’Eurovision.

La cantante Emma Marrone non ha sicuramente alcun pelo sulla lingua, e quando si tratta di dire la sua non si tira mai indietro. In queste ore, poi, la ragazza è finita al centro dell’attenzione per un commento sulla partecipazione di Lucio Corsi all’Eurovision.

L’asfaltata è divenuta poi virale sui social e, da giorni, non si sta parlando praticamente d’altro.

Emma Marrone è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate e seguite della nostra Nazione. La sua carriera artistica è certamente mirabile e, nel corso di questo tempo, è riuscita a scalare le vette delle classifiche musicali italiane. Quest’anno non è stata tuttavia scelta da Carlo Conti per il Festival di Sanremo, cosa che invece accadde nella scorsa edizione, dove partecipò con la bellissima hit ‘Apnea’.

Proprio in queste ore, la cantante è finita al centro dell’attenzione per un suo commento pubblicato su X.

Emma Marrone su Lucio Corsi

Quest’anno, Olly ha trionfato come vincitore del Festival di Sanremo, e ‘Balorda Nostalgia’ è ascoltata da milioni di persone da giorni. Come da prassi, il vincitore della competizione è poi chiamato a rappresentare l’Italia agli Eurovision. Dopo giorno di preoccupante silenzio (dato probabilmente dal suo bisogno di riposo e riflessione), Olly ha tuttavia deciso di rinunciare a questa seconda occasione. La presunta motivazione? Il ragazzo aveva spiegato in una sua recente intervista che, durante il periodo in cui andranno in onda gli Eurovision, ha già moltissime date sold-out.

A questo punto, a sostituire il cantante alla competizione spetterà al secondo classificato: Lucio Corsi. Emma Marrone ha deciso di commentare così il futuro del cantautore italiano agli Eurovision.

Io non mi vanterei, ti ha cagato in testa! — grumpy bi*ch (@grumpy_ci21221) February 23, 2025

La sua ‘particolare’ esperienza agli Eurovision

Come ben sappiamo, nel lontano 2014 Emma Marrone volò agli Eurovision per rappresentare la nostra Nazione con la canzone ‘La Mia Città’. Tuttavia, si trattò di un’esperienza un po’ ‘particolare’, e la cantante si classificò in ventunesima posizione. Proprio per questo, qualcuno ha scritto su X in queste ore: “Lucio Corsi all’Eurovision quindi Emma finalmente non sarai più il peggior risultato”. Tuttavia, la Marrone ha deciso di replicare alla provocazione: “No, Lucio è bravissimo… la peggiore resterò per sempre io”, mostrando così il suo supporto nei confronti del cantautore. Un altro utente le ha dato manforte, così come molti altri, tacciando il mittente della bordata: “Io non mi vanterei, ti ha cag*to in testa”.

Nonostante le polemiche, noi continuiamo ad amare Emma per la sua spontaneità e sincerità!